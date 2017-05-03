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    Украинцев лишат субсидий при задолженности по ЖКХ

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    (обновлено: )21110
    Структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения не будет назначать субсидию на следующий срок, если выяснится, что получатель субсидии накопил задолженность по оплате услуг ЖКХ более чем за два месяца.
    Получение субсидии
    УНИАН

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Кабинет министров установил, что с 1 мая жилищная субсидия не назначается на следующий период при наличии двухмесячной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг у потребителя. Соответствующую норму содержит постановление правительства №300 от 26 апреля.

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    Согласно тексту документа, структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения не будет назначать субсидию на следующий срок, если выяснится, что получатель субсидии накопил задолженность по оплате услуг ЖКХ более чем за два месяца.

    Если в течение двух месяцев с даты информирования абонент документально подтвердил уплату задолженности или заключил договор о ее реструктуризации, субсидия назначается с даты окончания действия предыдущей субсидии. В противном случае — с месяца, в котором гражданин документально подтвердил уплату задолженности или заключения договора.

    Ранее сообщалось, что государственный "Ощадбанк" ввел комиссию при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

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