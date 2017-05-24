Врежем по субсидиям абонплатой на тепло!

Александр Карпец для РИА Новости Украина

Недавняя попытка власти и олигархов руками Нацкомиссии по регулированию энергетики и рынка коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввести абонплату на газ провалилась в результате бурного возмущения в обществе и в СМИ. Но от планов ввести абонплату на теплоснабжение пока никто официально не отказывался. Более того, такое обязательство правительство взяло перед МВФ. А ведь абонплата за газ – это мелочь по сравнению с аналогичной платой за тепло, значительно более высокой.

Конечно, самую большую экономию на субсидиях дает отказ в них должникам, но эту тему следует рассмотреть отдельно.

Причем здесь МВФ?

Для введения абонплаты на коммунальные услуги вообще и на отопление в частности власть приводит разного рода "обоснования" в виде Третьего энергетического пакета и ассоциации с ЕС, но главная роль отводится МВФ.

Тогда возникает закономерный вопрос: какое отношение МВФ имеет к абонплате?

Предыдущее правительство Яценюка уверяло, что огромный рост тарифов является требованием МВФ для получения кредита, без которого Украина банкротирует. Но МВФ интересовала сбалансированность государственных финансов.

Их можно балансировать путем возврата в Украину капиталов, выведенных в оффшоры, вложенных в зарубежную недвижимость, объекты статусного потребления и так далее. Но власть в Украине является политической организацией экономически господствующего эксплуататорского класса олигархов, а потому выражает интересы олигархии. Очевидно, что раскулачивание олигархата для балансирования бюджета такая власть проводить не будет.

Поэтому правящие "демократы" избрали путь радикального повышения тарифов на коммуналку. Этот путь был предложен правительством Украины фонду, которому, в сущности, без разницы, как сбалансировать финансы. Повышение тарифов как обязательство правительства нашло отражение в соответствующих документах, и вот уже повышение тарифов выдается за "требование МВФ", хотя изначально МВФ такого не требовал.

Подобный случай имеет место, когда МВФ требует сократить расходы на субсидии. Их можно уменьшить, снизив тарифы, поскольку отпускные цены на газ отечественного добычи грабительски завышены, а сам отечественный газ покрывает около 85% потребления топлива коммунальным сектором. Но вместо того, чтобы ущемить интересы олигархов и госкорпораций, около которых кормятся очень многие, власть в очередной раз намерена переложить все тяготы на граждан. Поэтому правительство неуклонно сокращает социальные нормы, на которые начисляется субсидия, манипулирует "липовым" ростом минималки, отказывает в субсидиях должникам, которых власть сама же загнала в долги катастрофическими тарифами, просто изыскивает поводы, чтобы не назначать субсидии, а теперь взялось за фокусы с абонплатой.

Что оно такое и к чему это приведет?

Так, правительство обязалось перед МВФ с 1 августа 2017 года ввести для потребителей теплоэнергии абонплату за подключение к услугам централизованного отопления. Эта сумма будет оплачиваться отдельно от собственно платы за доставку тепла, которая выделяется из общей конечной цены услуги, предоставляемой предприятиями теплокоммунэнерго (ТКЭ). Таким образом, плата за тепло будет состоять из двух частей: собственно платы за количество потребленного тепла в отопительный период, а также платы за то, что дом подключен к услуге централизованного отопления. Вторая составляющая и является абонплатой, которая будет начисляться ежемесячно в течение всего года.

Разделение является требованием Третьего энергетического пакета Евросоюза, то есть норматива ЕС в сфере энергетики, к выполнению которого Украина присоединилась добровольно, хотя до сих пор до конца непонятно, зачем это было сделано. Но Третий энергопакет, кроме разделения платы на две составляющие, предполагает разделение функций производства (добычи) энергоресурсов, их транспортировки и продажи конечному потребителю. Разделять эти функции пока никто не собирается, это едва ли возможно и нужно, но плату торопятся разделить из корыстных побуждений.

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Формально ничего вроде бы не меняется, поскольку и сейчас потребители оплачивают поставку теплоносителя, а также содержание, модернизацию, ремонт и техническое обслуживание тепловых сетей и генерирующих мощностей. Только сейчас эти расходы включены в тариф. Вопрос лишь в том, каков удельный вес этих расходов.

А здесь тайна за семью печатями. Чиновники и поставщики услуг могут сколько угодно разглагольствовать об экономической обоснованности тарифов, а также о том, насколько тариф покрывает некие реальные затраты на производство и поставку услуг, в том числе, теплоснабжение, которое, наряду с горячим водоснабжением, является самым дорогостоящим, непрозрачным и грабительским видом коммунальных услуг. На самом деле, структура тарифов и расходы по статьям многие годы остается закрытыми не только для потребителей, но и для специалистов. Например, считается, что в столице стоимость транспортировки и поставки составляет 9% от тарифа на теплоснабжение. Насколько это соответствует действительности – сказать трудно, поскольку закрытая процедура установления тарифов в НКРЭКУ не позволяет получить реальные данные, не говоря уже о том, в НКРЭКУ тарифы устанавливаются на основе данных, которые им подает поставщик услуг, а проверить объективность этих данных никто толком не может, да и вряд ли хочет. Плюс коррупция, которую никто не отменял.

К тому же, в случае с теплоснабжением есть такой параметр как потери тепла при его поставке потребителю. Каковы они – как правило, никто толком не знает. В каждом отдельном случае они "устаканиваются" при установлении тарифа в НКРЭКУ индивидуально каждой теплоснабжающей фирмой. Например, считается, что в столичном тарифе на теплоснабжение потери составляют 16-17%. В то же время, по некоторым данным, в регионах удельный вес потерь может доходить до 40% и более.

В столице есть хотя бы видимость гласности, но и здесь много непонятного. Что же тогда говорить о регионах?! К тому же, в столице и других мегаполисах с преобладающей многоэтажной застройкой расходы на собственно поставку тепла и других коммунальных услуг существенно ниже за счет высокой концентрации потребителей.

Потери потребитель тоже оплачивает из своего кармана в составе тарифа, куда они закладываются фактически как производственные затраты. Формально есть нормативы, устанавливающие предельный процент потерь по отношению затратам на производство. Но ведь затраты на производство – это отдельная "песня", в которой можно накрутить много чего. Словом, любой, что хотя бы немного смыслит в составлении смет и калькуляций стоимости товаров и услуг, скажет, что при формировании тарифа на любую коммунальную услугу, в том числе на такую непростую, как теплоснабжение, можно вписать много чего "вкусного".

Стоимость абонплаты на тепло сейчас разными специалистами предсказывается в диапазоне, что называется, "плюс-минус четыре трамвайные остановки", опять-таки, по причине закрытости и непрозрачности тарифообразования. Если же резюмировать подобные предсказания, то сумма абонплаты может колебаться от 100 до нескольких сотен гривен в месяц, к которым в отопительный сезон добавится стоимость собственно отопления. Очевидно, что в масштабах страны это выльется в колоссальную сумму.

Сейчас включенные в тарифы расходы на поставку и потери тепла оплачиваются не только потребителями, но и государством в виде субсидий.

Но если установить абонплату, выведя в нее расходы на поставку тепла, что поставщики тепла не преминут сделать по максимуму при помощи "ручной" НКРЭКУ, то возникнет существенная экономия на субсидиях, поскольку абонплата, повторим, не покрывается субсидиями. Особо больно это ударит по жильцам тех домов, в которых нет учета тепла, и оплата отопления производится "по квадратным метрам". Впрочем, последний отопительный сезон показал, что даже в Киеве, где 80% домов оборудованы учетом, злоупотребления процветают.

Абонплата – плюс, субсидии – минус

Тот факт, что власть всячески намерена экономить на субсидиях, и вся эта возня с абонплатами всплыла в последнее время не зря, подтверждается хотя бы даже последним меморандумом с МВФ.

В 2017 г. в бюджете заложено на субсидии 51 млрд гривен. Эту сумму власть намерена сократить примерно на 4 млрд гривен за счет дальнейшего снижения так называемых социальных норм потребления, введения абоплаты и т.д.

Об этом прямо сказано в меморандуме с МВФ: "До конца июля 2017 г. мы пересмотрим другие параметры системы коммунальных субсидий домохозяйствам для улучшения адресности; откорректируем социальные нормы в непиковые месяцы и в течение отопительного сезона…Все изменения вступят в силу с первого мая 2017 г. Таким образом, это позволит ограничить расходы на субсидии до 47 миллиардов гривен".

Уже сейчас Кабмин принял решение сократить нормы потребления газа, тепла и электроэнергии на отопление с первого мая этого года. В прошедшем отопительном сезоне субсидия покрывает 330 кубов на отопление квартиры площадью 60 квадратных метров, но уже в следующем отопительном сезоне "коммунальную скидку" будут начислять только на 300 кубов. Если при этом продолжить сжигать 330 кубов, придется 30 кубов оплачивать без субсидии, что по действующему тарифу составит 204 гривны.

В квартире такой же площади с центральным отоплением субсидия будет покрывать вместо 3,28 всего 2,5 Гкал тепла. Если не сократить потребление, за 0,7 Гкал придется платить без субсидии. В Киеве такой объем тепла обойдется в 1411 гривен.

"Это приведет к уменьшению субсидий. Социальные нормы сокращены, а субсидия покрывает только социальные нормы. Кроме того, это приведет к росту оплаты. Что-то покроет субсидия, а остальное люди должны платить сами", – считает эксперт в энергетической сфере Валентин Землянский.

Фокус в том, что в подавляющем большинстве многоэтажных домов жильцы не имеют возможности регулировать потребление тепла и вести индивидуальный учет, чтобы вписаться в (анти)социальные нормы, которые власть неуклонно снижает.

Кстати, эксперт в сфере ЖКХ Александр Сергиенко как-то высказался в СМИ в том смысле, что в Польше, Словакии и даже в России уже применяются небольшие и недорогие приборы учета и регулирования потребления тепла, которые можно устанавливать на каждой батарее в квартире. А в Украине подобные приборы даже не сертифицируют. Как говорится, no comments!

Особо циничным выглядит тот факт, что вводя разного рода новомодные "европейские штучки", вроде разделения тарифа на абонплату и оплату тепла, ни власть, ни поставщики не "заморачиваются" коренной модернизацией инфраструктуры с целью сокращения потерь и расходов на эксплуатацию.