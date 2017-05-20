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    Повышение пенсий не повлияет на программу субсидирования - Гройсман

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (39)

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    По словам Гройсмана, после одобрения проекта пенсионной реформы в парламенте уже в октябре смогут поднять пенсию для 5,6 млн пенсионеров и сделать эту индексацию автоматической.
    Владимир Гройсман. Архивное фото
    Владимир Гройсман/Facebook

    КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Повышение пенсий, которое станет возможным с октября текущего года в случае принятия Верховной Радой правительственного проекта пенсионной реформы, не повлияет на выполнение программы предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги и приобретение топлива.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время своей поездки в Винницу, где сегодня, 20 мая, проходит юбилейный, 10-тый День Европы, сообщает правительственная пресс-служба.

    "Что касается социальной защиты, в частности, субсидий, то у государства есть все инструменты, чтобы это обеспечить на высоком уровне. Мы это обещали и сделали в прошлом отопительном сезоне, мы это (предоставление субсидий) сделаем и в следующем отопительном сезоне. Государство будет заботиться о тех, кому нужна поддержка", — отметил премьер.

    Гройсман подчеркнул, что в приоритете правительства – проведение пенсионной реформы. 

    "Я очень хотел бы ее реализовать, поскольку после одобрения предложенных решений в парламенте уже в октябре сможем поднять пенсию для 5,6 млн пенсионеров и сделать эту индексацию автоматической. Хотел бы, чтобы к середине июля мы могли принять проект реформы. Пенсионеры этого ожидают", — заметил глава правительства.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не считает трудовой стаж в 25 или даже 35 лет слишком большим. Он отметил, что если человек не имеет пенсионного стажа, он должен получать социальную помощь.

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