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    Экономика

    Рева: МВФ не возражает против осовременивания пенсий

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (35)

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    Министр также спрогнозировал, что проект пенсионной реформы на Национальном совете реформ будет рассмотрен 22-28 мая, и подан в Верховную Раду в июне.
    Министр социальной политики Андрей Рева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Международный валютный фонд не возражает против перечисления и осовременивания пенсий, сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

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    "Осовременивание пенсий это ответственность правительства… И спрашивать ни кого мы не будем… МВФ знает о том, что мы будем осовременивать пенсии и никаких возражений относительно осовременивания пенсий они не высказывали, не высказывают и, я надеюсь, высказывать не будут", — сказал Рева.

    Он отметил, что с миссией МВФ проводится согласование окончательных технических вопросов, которые не влияют на суть реформы.

    Министр также спрогнозировал, что проект пенсионной реформы на Национальном совете реформ будет рассмотрен 22-28 мая, и подан в Верховную Раду в июне.

    Он отметил, что если у совета возникнут замечания, правительство их доработает и после этого направит в правительство.

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    Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

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