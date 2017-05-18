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    Аналитика и комментарии

    На блюдечке с траурной каемочкой. Соцсети обсудили пенсионный "геноцид" от Гройсмана

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (30)

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    Громогласное и многодневное обсуждение закрытия российских соцсетей и сайтов едва не погребло под собой не менее важную для каждого украинца проблему: утвержденную правительством пенсионную реформу. Все ли так гладко в новых требованиях Кабмина?
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил правительственный проект пенсионной реформы на заседании Кабинета министров.
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Виталина Буткалюк
    Виталина Буткалюк, facebook
    Социолог: суть пенсионной реформы - лишить граждан пенсий

    Пенсия — это то, о чем молодые предпочитают не думать…. А зря. В среду, 17 мая, на заседании Кабмин одобрил законопроект о пенсионной реформе, которая существенно изменит жизнь многих украинцев. Да, законопроект не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, но… При этом он же повышает минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию с 15 до 25 лет. Решение еще не окончательно: документ обсудят в Совете реформ при президенте, и только потом он попадет на одобрение в Раду.

    Однако уже сейчас в украинском сегменте соцсетей нашлось немало претензий к новой пенсионной реформе: "Суть недореформы Пенсионной системы (а именно так они ее преподносят) — Сокращение Дефицита ПФ. Хотя по факту никакой реформы там нет… скорее консервация солидарной системы". "Значит на пенсию я выйду не ранее 2042 года, когда мне будет 70 лет, если, конечно, доживу (в чем я не очень уж уверен в Украине). Значит вероятность моего выхода на пенсию приближена к нулю. Следовательно, на кой… я должен платить пенсионные взносы, если пенсия мне не светит?", — задают украинцы и такие вопросы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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