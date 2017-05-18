Пенсионный фонд в зоне катастрофического дефицита - Устенко

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Кабинет министров на заседании 17 мая единогласно одобрил проект закона о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что Нацсовет реформ документ быстро рассмотрит, и парламент проголосует за пенсионную реформу еще до летних каникул, чтобы изменения в пенсионной системе вступили в силу с 1 октября 2017року.

Премьер-министр заявил, что на реализацию проекта осовременивания пенсий в 2018-ом году понадобится 30,66 миллиарда гривен.

Согласно презентации, прогнозируемое увеличение доходов Пенсионного фонда, которое ожидается в 2018-ом году, составит 23,66 миллиарда гривен и еще семь миллиардов — ожидаемые доходы от мероприятий, предусмотренных самим законопроектом.

Хватит ли у правительства средств, чтобы реализовать все задуманное, прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор международного Фонда Блейзера Олег Устенко.

На какие финансовые ресурсы опирается правительство, обещая пенсионерам повышение пенсий с 1 октября?

— Я бы так сказал. Могут быть любые способы, схемы получения дополнительного денежного ресурса, но надо понимать, что страна имеет серьезный дефицит не только государственного бюджета, а и Пенсионного фонда, а Пенсионный фонд Украины находится в зоне катастрофически высокого дефицита. В прошлом году это 6,4%, в этом году это 6% ВВП и это означает, что денег по определению быть не может, любые деньги, которые есть дополнительные, они должны идти на снижение объемов дефицита государственного бюджета. Но это также не означает, что нельзя менять систему координат и тогда могут появиться деньги. Насколько я понимаю, если предположить, что украинская экономика покажет рост, например, выше, чем он ожидался, а, вы знаете, в бюджете государственном заложено 3%, и вдруг он станет выше, тогда, конечно, получается дополнительный люфт для маневра. Но это большое но, потому что собственный прогноз международного фонда Блейзера — это от полутора до двух процентов в этом году, если вы посмотрите прогнозы международных финансовых институций, они ставят двухпроцентный рост. Никто не ставит на то, что может быть выше, чем 3%, которые заложены в бюджет. Поэтому этот источник вряд ли появится.

С другой стороны, нужно помнить текст Меморандума. В меморандуме достаточно четко сказано по поводу того, что ни заработной платы в бюджетном секторе, ни пенсии не увеличиваются на уровень более высокий, чем уровень инфляции, то есть это запрещено, это нельзя сделать. В государственном бюджете на этот год уровень инфляции заложен на уровне порядка 8,2%. Эта цифра сомнительная и, на мой взгляд, скорее всего, инфляция будет находиться в двухзначной зоне, как минимум, 10%. Это означает, что, в принципе, и по украинскому законодательству, и опыту других стран, обычно, если нет возможности расти экономике опережающими темпами, если не появляются какие-то дополнительные люфты для маневра, а они здесь не появляются, тогда должна произойти индексация и минимальных заработных плат, и пенсий на уровень, не превышающий уровень инфляции. Это означает, что если в этом году, скажем, уровень инфляции составит 10%, то и пенсии должны быть увеличены на 10%, но если, действительно, будет достигнут целевой уровень инфляции 10%, это показатель правительство может увеличивать, скажем, посредине года на какие-то дополнительные проценты. Но не стоит особенно обольщаться, потому что когда идет корректировка любых выплат на уровень инфляции, надо четко понимать, что номинально увеличивается, реально не увеличивается.

Пенсионная реформа предусматривает индексацию пенсий. По вашим ожиданиям, если инфляция будет расти, индексации не будет?

— Нет. Наоборот, если увеличивается уровень инфляции, то индексация происходит.

Откуда деньги в таком случае?

— Инфляция. Станок. Надо понимать, что когда увеличивается номинально, это не значит, что она растет реально. Вы в прошлом году могли купить одно количество товара на 100 гривен, в этом году вы можете купить меньше, потому что инфляция, если составит 10%. И если сравнить цены конца 2013-го года с началом 2017-го года, когда кумулятивно уровень инфляции составил 100%, потребительские цены выросли в два раза, то это значит, что та потребительская корзина, которую вы, скажем, всегда покупали на тысячу гривен, сейчас вы должны потратить на нее две тысячи гривен. Если инфляция еще составит, например, 10%, то вам надо истратить 2200 гривен для того, чтобы сохранять количество продуктов или товаров, которые вы покупаете неизменными. Корректировка на инфляцию должна идти согласно украинскому законодательству.

Сначала этого года хоть какое-то наполнение бюджета, но происходит. kmu.gov.ua Главные положения пенсионной реформы: разъяснения чиновника

— Сама собой дырка не рассасывается ни в одних государственных финансах, ни в Пенсионном фонде тоже, потому что это часть публичных финансов. В Украине, насколько я понимаю, дырка может уменьшиться в двух случаях. Первый случай — если снижаются затраты Пенсионного фонда, и второй случай — если увеличиваются доходы Пенсионного фонда. Насколько я понимаю, снижение затрат Пенсионного фонда возможно при различных вариантах, например, ограничение максимального уровня пенсий. Например, если в прошлом меморандуме посмотреть, там стояла цифра в 10 тысяч 700 гривен в месяц. Я предполагаю, что она может быть уменьшена, скажем, до двух минимальных заработных плат, если минимальная заработная плата 3600, можно было бы ограничить пенсию 7200. Я не говорю, что это будет, но это возможный способ. Максимальный уровень пенсии 7200, тем более, что она не бьет по большей части пенсионеров, потому что 5% получают, очевидно, ниже, чем даже одна минимальная заработная плата. Вторая возможность, о чем идут дискуссии между МВФ и Украиной — это увеличить доходы. Каким образом можно увеличить доходы? Можно либо расти экономически более высокими темпами, либо, скажем, можно попытаться увеличить единый социальный взнос.

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