Гройсман "глубоко уверен", что Рада примет пенсионную реформу

КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает найти необходимые голоса в Верховной Раде для принятия пенсионной реформы.

Кабинет министров Украины на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

"Я глубоко уверен, что мы найдем необходимое количество голосов для того, чтобы эта реформа была принята", – сказал премьер в эфире канала "1+1".

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Гройсман также сообщил, что средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая, по его словам, произошла после повышения минимальных зарплат до 3200 грн.

"Как я уже сказал, мы начали детенизировать зарплату, и нам это удалось… На сегодня от повышения минимальной зарплаты в стране мы уже мобилизовали в Пенсионный фонд плюсом свыше плана 7,9 млрд грн. Это средства украинских пенсионеров, которые мы должны им отдать", – сказал глава правительства.

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Он отметил, что на проведение реформы в 2017 году нужно 12 млрд грн и 7,9 млрд грн уже есть. "Но хочу сказать, что у нас только май. Мы будем иметь необходимую сумму, чтобы ввести выплаты с 1 октября. На следующий год нам надо 30 млрд грн. Но мы будем удерживать дефицит Пенсионного фонда, он не будет увеличиваться. Без реформы дефицит Пенсионного фонда в следующем году был бы равен 175 млрд грн", – подытожил Гройсман.

Ранее Гройсман заявлял, что готов уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы.