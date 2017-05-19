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    Политика

    Гройсман "глубоко уверен", что Рада примет пенсионную реформу

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    Принятие Пенсионной реформы (34)

    (обновлено: )12913
    Премьер сообщил, что средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая, по словам Владимира Грйсмана, произошла после повышения минимальных зарплат до 3200 грн.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 19 мая — РАИ Новости Украина. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает найти необходимые голоса в Верховной Раде для принятия пенсионной реформы.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пенсионная реформа от Кабмина. Ловкость рук, и вы... без пенсии

    Кабинет министров Украины на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.

    "Я глубоко уверен, что мы найдем необходимое количество голосов для того, чтобы эта реформа была принята", – сказал премьер в эфире канала "1+1".

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    Гройсман также сообщил, что средства на пенсионную реформу правительство сможет найти благодаря детенизации украинской экономики, которая, по его словам, произошла после повышения минимальных зарплат до 3200 грн.

    "Как я уже сказал, мы начали детенизировать зарплату, и нам это удалось… На сегодня от повышения минимальной зарплаты в стране мы уже мобилизовали в Пенсионный фонд плюсом свыше плана 7,9 млрд грн. Это средства украинских пенсионеров, которые мы должны им отдать", – сказал глава правительства.

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    Он отметил, что на проведение реформы в 2017 году нужно 12 млрд грн и 7,9 млрд грн уже есть. "Но хочу сказать, что у нас только май. Мы будем иметь необходимую сумму, чтобы ввести выплаты с 1 октября. На следующий год нам надо 30 млрд грн. Но мы будем удерживать дефицит Пенсионного фонда, он не будет увеличиваться. Без реформы дефицит Пенсионного фонда в следующем году был бы равен 175 млрд грн", – подытожил Гройсман.

    Ранее Гройсман заявлял, что готов уйти в отставку в случае провала пенсионной реформы. 

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