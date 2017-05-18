Данилюк назвал причину обязательного принятия закона о пенсионной реформе

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что принятие закона о пенсионной реформе является одним из обязательных условий для получения пятого транша кредита от Международного валютного фонда.

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"Да. Принять закон", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, требуется ли принятие закона о пенсионной реформе для получения следующего транша от МВФ.

По словам Данилюка, правительство рассчитывает принять пенсионную реформу в июне.

Он отметил, что правительство надеется, что пенсионная реформа будет принята парламентом в пакете с земельной реформой и законом о приватизации.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.