Березюк о самом главном требовании МВФ к Украине

Основным требованием Международного валютного фонда (МВФ) для предоставления Украине очередного транша будет закон об Антикоррупционном суде, заявил лидер парламентской фракции "Самопомич" Олег Березюк.

"Основным флажком сейчас будет закон об Антикоррупционном суде и его создание. Ведь МВФ наконец-то понял, что причиной проблем в Украине является не только непрофессиональность правительства, но и коррупция, и олигархические кланы", — сказал парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

Так, по его словам, Фонд ждет, чтобы наказание понес хоть один коррупционер и олигарх, в отношении которых заведены дела в НАБУ, а осуществить это можно только через Антикоррупционный суд.

"Современная судебная система не может наказать коррупционеров без Антикоррупционного суда. Именно поэтому одним из основных бенчмаркеров – показателей, почему дадут транш – будет создание этого суда", — пояснил Березюк.

По информации нардепа, соответствующий законопроект о создании Антикоррупционного суда уже полностью готов, за него необходимо только проголосовать в парламенте.

"Законопроект подготовили около 10 депутатов, но за него не хотят голосовать", — подытожил он.

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Международный валютный фонд ранее принял решение выделить Украине очередной транш кредита в размере 1 миллиарда долларов. Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине фондом 17,5 миллиарда долларов. В 2017 году Украина планирует получить от МВФ еще около 4,4 миллиарда долларов.