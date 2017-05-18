Гройсман предсказал "самоуничтожение" Пенсионного фонда

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 миллиард гривен, хотя еще несколько лет назад он составлял 80 млрд гривен, что создает угрозу для существования фонда, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Это деньги, которых нет у Пенсионного фонда. Это означает единственное – через три-пять лет, может больше, Пенсионного фонда в Украине не будет, он самоуничтожится", – цитирует премьера ТСН.

Гройсман отметил, что причина дефицита заключается в том, не все люди платят взносы в Пенсионный фонд, а у некоторых нет достаточного профессионального стажа для выхода на пенсию. Но при этом эти люди все равно получают такую же пенсию, "как и те, кто работал всю жизнь и добросовестно платил взносы в Пенсионный фонд".

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"Должна быть справедливость – тот, кто работал больше, должен получать большую пенсию, а тот, кто работал меньше – меньшую. А сейчас ситуация, когда они получают одинаковую пенсию", — сказал глава правительства.

Гройсман предлагает, чтобы пенсия начислялась людям соразмерно с их трудовыми достижениями. По его мнению, в таком случае площадь отчислений в Пенсионный фонд будет равна площади пенсионных выплат человеку, и в итоге исчезнет дефицита фонда.

"Это означает, что 12 млн пенсионеров получат перерасчет пенсий, за 7-10 лет мы снизим дефицит бюджета и выведем его на ноль. Плюс украинцы будут получать справедливую пенсию согласно своих вкладов", — добавил Гройсман.

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Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 17 мая утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.