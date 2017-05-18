Гаврилечко о пенсионной реформе: умри молодым — спаси Пенсионный фонд

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины на заседании 17 мая единогласно одобрил проект закона о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте. Премьер-министр Владимир Гройсман надеется, что Нацсовет реформ документ быстро рассмотрит, и парламент проголосует за пенсионную реформу еще до летних каникул, чтобы изменения в пенсионной системе вступили в силу с 1 октября 2017 года.

"Вместо восьми миллионов, 12 миллионов украинских пенсионеров будут жить за чертой бедности. То, что предлагает Гройсман, никакого отношения к реформе не имеет вообще. Это жалкие попытки сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда за счет сокращения количества имеющих право на пенсию. Никаких других реформаторских идей там нет. Несмотря на то, что напрямую пенсионный возраст не повышается, увеличение длительности страхового стажа до 35 лет означает, что в 60 лет почти никто не сможет выйти на пенсию. Советский Союз давно закончился, всеобщая занятость погибла вместе с ним, у нас были очень веселые 90-е годы и начало двухтысячных, у нас не менее веселые сейчас годы с 2013 года по 2017- й, когда практически четверть населения страны не может найти работу, посему этих необходимых 35 лет стажа практически ни у кого не будет. Следовательно, люди будут вынуждены работать до 70 лет, либо получать социальную пенсию или социальное пособие, которое будет меньше, чем пенсия по возрасту, но не намного", — сказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии РИА Новости Украина.

Однако, проблема с дефицитом бюджета Пенсионного фонда таким образом не решается, отмечает эксперт.

"Пенсионный фонд не наполняется. Мало того, поскольку граждане пенсионного и предпенсионного возраста будут вынуждены работать, то они, соответственно, не смогут освободить рабочие места для молодежи. Такие граждане обычно соглашаются на более низкооплачиваемую работу, чем молодежь. Следовательно, это приведет либо к серьезному снижению средней зарплаты по стране, либо к серьезному замедлению ее роста. И в Пенсионном фонде денег больше не будет", — считает Гаврилечко.

По его словам, работодатель заинтересован в том, чтобы брать на работу молодых сотрудников.

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"Зачем тратить на них больше денег, вкладываться в их развитие, после чего эти молодые уходят на другую работу, и ты потерял все деньги, которые в них вложил? Какой в этом смысл? Те, кто предпочитает молодых сотрудников, постоянно теряет на этом деньги", — пояснил Гаврилечко.

По мнению эксперта, суть всей пенсионной реформы, предложенной правительством можно выразить одной фразой "Умри молодым — спаси Пенсионный фонд!". Эксперт обратил внимание, что правительством предложено снизить коэффициент стажа с 1,35 до единицы, а это означает, что "новому" пенсионеру, чтобы получать те же деньги, что пенсионеру, вышедшему на пенсию на несколько лет раньше, нужно иметь базу для начисления пенсии на 35% выше.

"Этого достаточно сложно добиться в стране, где постоянно растут цены, а правительство не исполняет законодательство и не индексирует доходы населения. То есть, вообще не имеет смысла работать легально: у тебя в любом случае будет либо минимальная пенсия или немножко выше, либо социальная пенсия, причем получать социальную пенсию или пенсию по возрасту ты будешь ближе к 70-то годам, если доживешь. А поскольку средняя продолжительность жизни у нас едва-едва превышает 60 лет, то шансов воспользоваться пенсией будет достаточно мало. Работай, не работай, а умрешь раньше, чем получишь пенсию", — подытожил Гаврилечко.