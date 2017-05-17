Главные положения пенсионной реформы: разъяснения чиновника

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Кабинет министров одобрил законопроект о пенсионной реформе. Во время его презентации премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что страховой стаж и пенсионный возраст не изменятся.

В то же время у украинцев появится возможность проплатить страховые взносы, если нет достаточного стажа. Перед представлением законопроекта в парламент его еще должен одобрить Совет реформ при президенте.

Законопроект относительно Пенсионной реформы прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы советник вице-премьера Василий Шевченко.

(публикуется на языке оригинала)

Що загалом передбачає розроблена урядом пенсійна реформа?

– Мова йде про те, що сьогодні була презентована пенсійна реформа і там, наскільки я також керувався тим, що спостерігав на засіданні уряду, там, по-перше, мова йде про встановлення системи доплати до страхового стажу.

Страховий стаж, я так розумію, буде 25 років і коли ми накладаємо на те, що прем'єр сказав, що пенсійний вік залишиться, то він залишиться для чоловіків — 60, для жінок — 58, тому що для жінок до 2021 року йде поступове збільшення.

Ключовими анонсами також цього всього можуть бути, що не прозвучало, але те, що я знаю, це зміна форми стягнення страхових коштів по списку небезпечних професій, по списку першому та другому. Тобто за нинішньою системою це було відшкодування Пенсійному фонду, а запропонована буде вже безпосередньо оплата підприємствам за працівників за підвищеною ставкою. Це по списку один плюс 15%, по другому списку — це 7%.

Плюс там змінюється вислуга років для лікарів та вчителів. Більш детально можу сказати тільки, коли побачу проголосований варіант.

Страховий стаж все ж будуть підвищувати чи ні?

– Зараз так званий страховий стаж складає 15 років. В даному випадку, виходячи з того, що обговорювалось, то мова йде про 25 років страхового стажу з можливістю оплати.

Яка це можливість, я також не можу вам сказати, тому що для цього мені бажано бачити оригінал проголосованого паперу. Але питання надзвичайно важливе, тому я не можу вводити в оману громадськість і розказую все, що я чув як фахівець.

Поки зрозуміло те, що страховий стаж буде підвищуватись з 15 до 25 років.

– Так, ми можемо говорити, що він буде збільшуватись, але з можливістю компенсації.

Прем'єр сказав, що страховими внесками можуть компенсувати нестачу страхового стажу.

– Тобто компенсацію Пенсійному фонду. Якщо, наприклад, не вистачає до 25 років якогось терміну, то це можливо компенсувати Пенсійному фонду ці виплати.

І тут також надзвичайно важлива складова, яка стосувалась також пенсійної реформи, це якраз складова того, що буде осучаснення пенсій, на які також будуть виділятись 30,6 мільярди доларів. Це якраз також важлива складова, тому що у нас на сьогоднішній день 12 мільйонів пенсіонерів приблизно і з них вісім мільйонів, тобто дві третини, отримують мінімальну пенсію, це 1312 гривень.

Якщо ми накладаємо її на споживчий кошик, то це, як мінімум, складає 50% споживчого кошику для осіб, які втратили працездатність. Знову ж таки, в нинішніх умовах говорити про те, що сьогодні середня пенсія в Україні складає 1800 гривень і це значить, що нагальність цього осучаснення є надзвичайно важлива.

Про що ще не сказав прем'єр, що обговорювалось? Це два підходи. Один із них передбачає запровадження накопичувальної системи і другий — це формування бездефіцитного Пенсійного фонду і тільки після того повертатись до так званої трьохрівневої накопичувальної системи. Мається на увазі про те, що молоді люди могли б мати можливість сплачувати додатково внески і формувати ці всі кошти на власному рахунку.

Тобто це я також не почув і зможу прокоментувати, коли побачу проголосованй варіант.

Як можна зробити Пенсійний фонд бездефіцитним? Можливо, в проекті реформи механізми закладені?

– Складова якраз додаткових надходжень, тому що додаткові надходження – це якраз і будуть надходження внесків, додаткові надходження з відшкодування, які будуть змінені для списку один і два. Зміна страхового стажу, це також відрахування повинні будуть більші, відповідно, вислуга років також буде корегувати, скільки необхідно для того, щоб отримувати пенсію, тобто це все якраз і будуть складові компенсації дефіциту бюджету, який на сьогоднішній день є, але який погашається на сьогоднішній день з бюджету України.

Згідно з цим проектом реформи зрозуміло, коли відбудеться осучаснення пенсій?

– По-перше, це те, що ми також керуємось тим, що сказав прем'єр, це буде направлено на розгляд Національної ради ринкових реформ.

Коли Національна рада підтримає чи в процесі дискусії доопрацює, то будуть можливі варіанти доопрацювання урядом або направлення до ВР зразу для голосування. Виходячи з того, що бажання уряду було, щоб було проголосовано до літніх канікул, то це повинно відбуватись надзвичайно швидко.

Я думаю, що ці домовленості про всі ці зустрічі вже є і, я думаю, це буде відбуватись достатньо швидко.

З МВФ вже узгодили цей урядовий проект?

– Я не готовий коментувати, чи узгодили, чи ні, тому що не входжу до складу тих, хто веде переговори і можу керуватись виключно інформацією, яка також тільки в пресі з'являється.

Я думаю, що це предмет дискусії. І МВФ хоче, щоб Україна була конкурентоспроможною країною, яка, займаючи кошти, могла повноцінно їх повертати. Тому МВФ якраз безпосередньо зацікавлений, щоб цього дефіциту Пенсійного фонду не було і тоді кошти, які зараз ідуть на підтримку, могли бути направлені на інші напрямки розвитку.

Ранее эксперт по вопросам пенсионной системы Галина Третьякова в эфире "ГС" заявила, что повышение страхового стажа снизит финансовую нагрузку на Пенсионный фонд.

А эксперт по вопросам социальной политики Марианна Онуфрик в эфире "ГС" разъяснила, каким образом страховой стаж будет влиять на пенсионный возраст и сумму пенсионного обеспечения.