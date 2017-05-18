Социолог: суть пенсионной реформы - лишить граждан пенсий

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины отрапортовал, что нашел "формулу, которая позволит без повышения пенсионного возраста свести к минимуму дефицит Пенсионного фонда". Именно сбалансирование Пенсионного фонда, дефицит которого сегодня составляет около 150 млрд грн, является ключевым требованием МВФ, на очередной транш которого рассчитывает украинская власть.

Научный сотрудник отдела экономической социологии Института социологии НАН Украины Виталина Буткалюк обращает внимание на несколько проблем "пенсионной реформы".

"Во-первых, власть искусно играет с разными вариациями и "формулами" пенсионной реформы, якобы ищет свои варианты ее реализации, однако ее суть сводится к банальному уменьшению количества людей, наделенных правом на получение пенсии. Понимая, что идея откровенного, неприкрытого повышения пенсионного возраста крайне непопулярна (уже сейчас почти половина мужчин не доживает до пенсионного возраста), Кабмин предлагает хитрый ход — повышение трудового (страхового) стажа. В предлагаемой редакции реформы предлагается увеличить минимально необходимый страховой стаж до 35 лет. Понятно, что в последние 25 лет безработица и нестабильность заставляли людей работать "в тени", т.е. они никаких отчислений все эти годы в Пенсионный фонд не делали и по документам имеют очень маленький трудовой стаж. Потому, предлагаемое повышение минимального трудового стажа на 10 лет оставит большинство ныне работающих вообще без пенсий", — сказала Виталина Буткалюк в комментарии РИА Новости Украина.

Она также отметила, что при обсуждении пенсионной реформы многие не обращают внимания на ключевые причины проблем в этой сфере.

"Ведь дело не в вариантах пенсионной системы, а в условиях, в которых она работает. Вместо того, чтобы менять условия — оживить экономику, создать благоприятный инвестиционный климат, найти рынки сбыта и наладить взаимовыгодную кооперацию с другими странами, в конце концов, попросту прекратить воровать, власть предлагает меры по реформированию системы, которые в принципе не приемлемы и приведут только к одному: оставят украинцев без пенсии вообще", — подчеркнула социолог.

По ее словам, пенсионная система не может работать в Украине, потому что за 25 лет рыночных реформ экономика страны доведена до состояния глубокой комы: колоссальный спад производства (в машиностроении спад 10-кратный), уменьшение количества работающих, примитивизация и тенизация экономики. "Соответственно, уменьшился в разы и общий фонд заработной платы, из которого производятся отчисления в пенсионный фонд. Очевидно, сегодняшний дефицит пенсионного фонда обусловлен, прежде всего, коллапсом производства и безработицей. А раз так, то для решения проблемы пенсионного обеспечения надо не фокусами с трудовым стажем заниматься, а повышать производство товаров и занятость населения. Но сегодня мы видим только деградацию производства. Кроме того, даже оставшееся малое количество работающих делает отчисления не в полном объёме. Ни для кого не секрет, что многие в Украине получают частично или полностью зарплату в конверте. В результате всего перечисленного — поступления пенсионного фонда мизерны. А с учетом постмайданной шоковой терапии — проблема приобрела критический характер", — отметила Буткалюк.

Правительство постоянно подчеркивает, что имеющийся дефицит пенсионного фонда (около 150 млрд грн) перекрывается из бюджета и это — неприемлемо (об этом говорят и в МВФ).

Хотя, по мнению социолога, в нынешних условиях именно этот источник позволяет поддерживать пенсионную систему "на плаву" и мог бы дать ресурсы для предотвращения распада пенсионной системы в стране.

"Во-первых, во многих странах существует практика выплат пенсий из бюджета военным или госслужащим. Общество и государство само для себя определяет, как и на что направлять бюджетные деньги. Это мировая практика, и ничего запретного нет в том, что народ считает необходимым поддержание пенсионной системы путем дотаций из бюджета.

Другой вопрос, что сегодня у власти в приоритете увеличение бюджетных расходов на войну, а не на соцпрограммы. Во-вторых, при желании власть могла бы, например, путем прогрессивного налогообложения увеличить налоговые поступления в бюджет и направить его на пенсии. Однако и этот, достаточно распространенный в мире источник не используется. Власть идет по самому примитивному пути", — уверена Буткалюк.

Что же касается сетований Гройсмана, что в Украине 8 млн пенсионеров живут за чертой бедности и анонсированного премьером повышения пенсий в октябре текущего года — это своего рода "отвлекающая приманка", для того, чтобы провести ранее описанные крайне непопулярные меры, поясняет социолог.

"Безусловно, повышение выплат необходимо, так как большая часть сегодняшних пенсионеров получает мизерные пенсии, не позволяющие даже обеспечить удовлетворение первичных потребностей. Однако не трудно предположить, что повышение будет весьма незначительным, а с учетом продолжающегося роста цен и тарифов, вряд ли приходится говорить о возможном адекватном повышении уровня жизни пенсионеров в стране. Для решения проблемы повышения уровня жизни украинцев (не только пенсионеров, а любых категорий граждан) необходимы реальные, а не косметические, меры: запуск экономики и реиндустриализация, вывод ее из тени и легализация заработных плат, повышение налогообложения бизнеса, а также национализация хотя бы стратегических предприятий и т.д. Но решение этих задач требует системного пересмотра стратегии развития как экономики, так и общества в целом, что на сегодняшний момент маловероятно", — подытожила Буткалюк.

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