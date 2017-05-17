В Украине 8 млн пенсионеров живут за чертой бедности – Гройсман

КИЕВ, 17 мая — РИА Новости. Большинство украинских пенсионеров живут за чертой бедности, получая минимальную пенсию в размере 1,312 тысячи гривен (около 50 долларов), заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Если мы посмотрим на структуру пенсионного обеспечения, мы придем к выводу, что большинство пенсионеров Украины живет за гранью бедности — из 12 миллионов пенсионеров 8 миллионов получают минимальную пенсию на уровне 1,312 тысячи гривен", — сказал Гройсман на заседании правительства.

Кабинет министров на заседании в среду утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию.