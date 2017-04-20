Эксперт: больше пяти млн пенсионеров не заметят "осовременивания" пенсий

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Правительство заявило о повышение пенсий на 10,1% (в мае и декабре) и их масштабном "осовременивании" в октябре нынешнего года.

На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 11,9 миллионов пенсионеров. По заявлению вице-премьер-министра Павла Розенко прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц (минимальная пенсия) с 1 мая составит 1312 гривен, а с 1 декабря — 1373 гривен. Большинство украинцев на "заслуженном отдыхе" получают менее 1500 гривен, при этом минимальная пенсия на данный момент — 1247, а максимальная — 58,7 тысячи гривен.

Всего Министерство соцполитики планирует повысить пенсии 5,6 миллионам украинцев. По уверениям премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, после "осовременивания" более чем на1000 гривен разбогатеют 1,1 миллиона пенсионеров, прибавку от 900 до 1000 гривен могут получить 487 тысяч пенсионеров, от 700 до 800 гривен — 460 тысяч. Остальным (а это больше 3,5 миллиона украинцев) пенсию поднимут от 50 до 700 гривен.

"Повышение прожиточного минимума — это действительно надежный инструмент повышения доходов практически всех пенсионеров, поскольку преобладающее большинство их имеют гарантию, предусмотренную законодательством или постановлениями Кабмина. И на сегодня у нас около миллиона пенсионеров, получающих выплаты ниже прожиточного минимума, то есть проблема существует, но все-таки прожиточный минимум охватывает практически все категории пенсионеров и дает возможность гарантированного роста пенсионного дохода. Прожиточный минимум поднимает потолок всех пенсий и тем самым уменьшает дифференциацию, и большинство современных пенсионеров как раз получают пенсии, приближенные к прожиточному минимуму плюс 200-300 гривен", — сказала ведущий научный сотрудник

Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Как пояснила эксперт, "осовременивание" пенсий означает повышение пенсий путем их перерасчета на новую зарплатную базу и напомнила, что подобные тотальные перерасчеты всех существующих пенсий проводились в Украине уже трижды: в 2004 2008 и в 2012 году.

"Что касается анонсированного с 1 октября повышения пенсий в связи с "осовремениванием", то следует учитывать, что перерасчет этого года имеет существенное отличие, и поэтому повышение пенсий получат далеко не все пенсионеры. На данный момент "устаревшие" пенсии получают 8,5 из 11,9 миллионов пенсионеров, а повышение получат только 5,6 миллиона, то есть чуть больше половины. При этом речь идет только о пенсионерах, которые выходили на пенсию уже достаточно давно, не в последние 2-3 года", — сказала Ткаченко.

Она также обратила внимание на изменения подхода к оценке страхового стажа. Если сейчас один год стажа оценивается с применением коэффициента 1,35, то последний предлагается понизить до 1.

"Его применение в свое время было связано с тем, что когда минимальный размер пенсии увязали с прожиточным минимумом, и прожиточный минимум индексировали должным образом в соответствии с инфляцией, а не так как это делалось в последние три года, то получалось, что минимальная гарантия была значительно выше, чем результат страховой формулы. И это привело к тому, что практически все пенсионеры получали прожиточный минимум, и нужно было вводить какую-то дифференциацию. И эту проблему решили за счет так называемого бонуса — на 35% увеличили стоимость каждого года страхового стажа. Благодаря этому обычный пенсионер при выходе на пенсию получал в формуле результат, который позволял превысить прожиточный минимум", — пояснила эксперт.

Изъятие данного коэффициента из формулы, подчеркнула эксперт, будет касаться не только граждан, которые уже на пенсии, но и будущих пенсионеров. По ее словам формула расчета пенсии становится более жесткой и перестает выполнять свою страховую роль.

"И в этом основной риск того, что пенсионная система у нас будет условно страховой, потому что преимущественное большинство людей будет выходить на пенсию, получая сразу прожиточный минимум, или какой-то другой минимум, даже имея необходимый стаж. Если взять усредненную зарплату за три года, с который были уплачены страховые взносы, 3 764 гривны и умножить 35%, то и с уже 1 мая это будет меньше, чем прожиточный минимум, — чуть больше 1 300 гривен. Мягко говоря, проработав 35 лет, вероятно человек хотел бы получить что-то большее", — сказала Ткаченко.

По ее словам, в результате более 5 миллионов пенсионеров не получат ничего от "осовременивания" пенсий, более того, благодаря таким расчетам наибольшее повышение — в 1 тысячу и более гривен — получат пенсионеры, уровень доходов которых и так выше среднего.

"При проведении подобных перерасчетов на новую зарплатную базу в выигрыше оказываются мужчины, в связи с тем, что у нас достаточно долгое время пенсионный возраст для женщин был на пять лет ниже, а с другой стороны — у нас очень высокий разрыв зарплат между мужчинами и женщинами. Если у мужчин зарплаты в среднем в полтора-два раза выше средней зарплаты, то у женщин в среднем зарплаты на уровне средней зарплаты по стране. То есть, те 5 миллионов, которые ничего не получат, будут практически сплошь женщины, и к этому нужно быть готовым. Учитывая, что у нас большой разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин, много пожилых женщин доживают свою жизнь в одиночестве. И, к сожалению, даже с этим "осовремениванием" и с нынешним прожиточным минимумом, действительно можно констатировать, что риск бедности не уменьшаются", — заключила эксперт.