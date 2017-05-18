Корнейчук: пенсионный возраст увеличивается до 65 лет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил законопроект о пенсионной реформе, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для граждан, однако повышает с 15 до 25 лет минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию. В дальнейшем документ будет передан на обсуждение в Совет реформ при президенте Украины, после чего его внесут на рассмотрение Верховной Рады. Проведение пенсионной реформы является одним из ключевых условий МВФ для выделения Украине очередного транша кредитования.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, проанализировав детали документа, пришел к выводу, что пенсионный "геноцид" Гройсмана оказался еще страшнее: пенсионный возраст в Украине для мужчин и женщин увеличивается до 65 лет.

"Если украинец хочет выйти на пенсию в 60 лет, то для получения пенсии по возрасту для него минимальный страховой стаж увеличивается резко с 15 до 25 лет с 2018 года. При этом каждый год минимальный страховой стаж будет увеличиваться на год — и в 2028 году для получения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо будет иметь стаж 35 лет.

Если у тебя нет необходимого стажа в 25 (35) лет, то будет возможность доработать или докупить до тех норм, которые заложены для выхода на пенсию в 63 года", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Следующий раз у украинцев уже будет возможность выйти на пенсию в 63 года.

"Для этого должен быть пенсионный стаж в промежутке от 15 до 25 лет (в 2028 году — от 25 до 35 лет). Если ты хотел выйти на пенсию в 60 лет, но не хватило стажа, а ты потом доработал еще три года или докупил их — выходи на пенсию. Нет — двигайся дальше. Еще работай (или докупай) уже до 65 лет. Если еще жив будешь", — подсчитал политаналитик.

И последняя возможность выйти на пенсию — это 65 лет, и тут начинается самое интересное, считает Корнейчук.

"И если у тебя страховой стаж в промежутке от 15 до 25 лет (в 2028 году — от 25 до 35 лет) — получи свою копеечную пенсию. РИА Новости Украина Евгений Котенко Корнейчук: ожидается пенсионный геноцид украинцев

Если ты по-прежнему не хотел покупать у государства стаж или отрабатывать пять лет после 60-ти и имеешь стаж 15 лет — то получаешь от государства…тоже пенсию по возрасту.

Ну, а те, у кого страховой стаж меньше 15 лет, могут с 65 лет получать от государства только соцпомощь", — подчеркивает политтехнолог.

Проанализировав все вышеизложенное, Корнейчук пришел к неутешительным выводам.

"1) Реально для большинства населения пенсионный возраст увеличивается до 65 лет.

2) Реально страховой стаж для получения пенсии увеличивается до 25 лет.

3) Сотни тысяч людей лишаются пенсий и переводятся на еще более копеечные соцпособия", — написал Корнейчук.

Теперь, по его словам, стоит посмотреть, "как наша власть протянет этот законопроект через парламент. И как этому никто не помешает. В частности —наша оппозиция".

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