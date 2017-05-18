Новинский о грядущем падении экономики Украины

У Украины нет достаточного количества средств для того, чтобы восполнить дефицит Пенсионного фонда, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в эфире телеканала NewsOne.

"Дефицит Пенсионного фонда на данный момент составляет 145 миллиардов гривен", — сказал Новинский, отметив, что источника для того, чтобы покрыть дефицит, в Украине нет.

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"И его не может быть, потому что количество рабочих мест и работников, которые получают зарплату и платят с нее налоги и, соответственно, взносы в Пенсионный фонд, уменьшается и уменьшается", — отметил нардеп.

По его словам, в этом году Украине стоит ожидать падение экономики, несмотря на то, что ранее прогнозировали ее рост.

Причинами падения украинской экономики Новинский называет блокаду Донбасса и введение внешнего управления на предприятиях, которые находятся в ОРДЛО. Соответственно, государственный бюджет лишился определенной части налогов.

"Я не жду ничего хорошего, тем более что эта реформа (пенсионная — Ред.) была написана под диктовку МВФ", — подытожил Новинский.

Напомним, в конце марта текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил о существенном сокращении дефицита Пенсионного фонда.