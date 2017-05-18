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    Новинский о грядущем падении экономики Украины

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    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (426)

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    Нардеп от "Оппозиционного блока" заявил, что в этом году Украине стоит ожидать падение экономики, несмотря на то, что ранее прогнозировали ее рост.
    Канал на Youtube NewsOne

    У Украины нет достаточного количества средств для того, чтобы восполнить дефицит Пенсионного фонда, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский в эфире телеканала NewsOne.

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    "Дефицит Пенсионного фонда на данный момент составляет 145 миллиардов гривен", — сказал Новинский, отметив, что источника для того, чтобы покрыть дефицит, в Украине нет.

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    "И его не может быть, потому что количество рабочих мест и работников, которые получают зарплату и платят с нее налоги и, соответственно, взносы в Пенсионный фонд, уменьшается и уменьшается", — отметил нардеп.

    По его словам, в этом году Украине стоит ожидать падение экономики, несмотря на то, что ранее прогнозировали ее рост.

    Причинами падения украинской экономики Новинский называет блокаду Донбасса и введение внешнего управления на предприятиях, которые находятся в ОРДЛО. Соответственно, государственный бюджет лишился определенной части налогов.

    "Я не жду ничего хорошего, тем более что эта реформа (пенсионная — Ред.) была написана под диктовку МВФ", — подытожил Новинский.

    Напомним, в конце марта текущего года премьер-министр Владимир Гройсман заявил о существенном сокращении дефицита Пенсионного фонда. 

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