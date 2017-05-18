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    В Минсоцполитики рассказали, как повышение пенсий повлияет на инфляцию

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    Принятие Пенсионной реформы (32)

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    Как заявил заместитель министра социальной политики Николай Шамбир, "инфляция происходит тогда, когда вбрасываются деньги, непокрытые экономическими показателями".
    Экономика. Архивное фото
    Picture Press/EAST NEWS

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что повышение пенсий, запланированное Кабмином с 1 октября 2017 года, не приведет к всплеску инфляции, сообщает  "112 Украина".

    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман представил правительственный проект пенсионной реформы на заседании Кабинета министров.
    УНИАН
    На блюдечке с траурной каемочкой. Соцсети обсудили пенсионный "геноцид" от Гройсмана

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    "Инфляция происходит тогда, когда вбрасываются деньги, непокрытые экономическими показателями. На сегодня 7,9 млрд грн мы уже накопили. Мы не вбрасываем деньги, необеспеченные экономическими показателями. Это реальные деньги, которые уже есть. Поэтому это не влияет на инфляцию. Нет, совсем небольшая потребительская инфляция за счет увеличения числа платежеспособных граждан все-таки может быть. Но сразу скажу, что она будет перекрыта, потому что она будет покрыта товаром", — пояснил он.

    Ранее ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины Лидия Ткаченко сообщила, что повышение пенсий с 1 мая не коснется почти половины пенсионеров.

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