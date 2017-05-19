Гройсман прокомментировал повышение трудового стажа до 25 лет

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что не считает трудовой стаж в 25 или даже 35 лет слишком большим. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании Верховной Рады, комментируя пенсионную реформу, сообщает "Украинская правда".

"Я слышал, что говорят, что 25 лет трудового стажа – это очень плохо. Друзья, 25 лет трудового стажа – это трудовая пенсия, на нее надо заработать! И миллионы украинцев, я это утверждаю, абсолютное большинство всю жизнь зарабатывали на свою пенсию, но, к большому сожалению, ни у кого из политических элит тогда, когда формировали эту систему, не хватило политической воли сделать справедливую систему", – заявил Гройсман.

Он отметил, что если человек не имеет пенсионного стажа, он должен получать социальную помощь.

"Если человек бездельничал, не хотел работать или занимался скрытой работой, конечно, он не может быть в таких же условиях. Мы действуем в интересах человека труда", – заявил премьер. При этом он заверил, что повышать пенсионный возраст не будут и он останется на уровне 60 лет.

"Мне сегодня 39 лет, я имею трудового стажа почти 23 года. Для того, чтобы достичь 25-летнего или даже 35-летнего трудового стажа, мне исполнится 51 год – мне еще надо будет 9 лет работать до пенсии", – сказал Гройсман.

Ранее сообщалось, что в рамках пенсионной реформы минимальный страховой стаж для получения пенсии в Украине будет повышен до 25 лет.