Гройсман сообщил, когда военным повысят пенсии

КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. До конца года в парламент внесут законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я гарантирую с этой трибуны Верховной Рады, что до конца года мы внесем новый закон об осовременивании и повышении пенсий военным пенсионерам", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.

По его словам, военных пенсионеров, чьи пенсии повысятся с 1 января 2018 года, в Украине около 2 миллионов.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает найти необходимые голоса в Верховной Раде для принятия пенсионной реформы.