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    Гройсман сообщил, когда военным повысят пенсии

    Тема:

    Принятие Пенсионной реформы (36)

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    Согласно информации премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, военных пенсионеров, чьи пенсии повысятся с 1 января 2018 года, в Украине около 2 миллионов.
    Владимир Гройсман, 11 мая 2017
    twitter.com/d_stoliarchuk

    КИЕВ, 19 мая — РИА Новости Украина. До конца года в парламент внесут законопроект, который позволит с 1 января 2018 года повысить пенсии военным. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Я гарантирую с этой трибуны Верховной Рады, что до конца года мы внесем новый закон об осовременивании и повышении пенсий военным пенсионерам", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в Раде в пятницу.

    По его словам, военных пенсионеров, чьи пенсии повысятся с 1 января 2018 года, в Украине около 2 миллионов.

    Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает найти необходимые голоса в Верховной Раде для принятия пенсионной реформы.

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