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    Новые правила субсидий. Корнейчук: власть продолжает экономический геноцид

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (574)

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    Механизм субсидий – это не более чем временная "кость", чтобы озверелый народ не кидался на власть, причем "кость" становится все меньше, отмечает политический аналитик Дмитрий Корнейчук.
    Дмитрий Корнейчук. Архивное фото
    112 Украина/Скриншот

    РИА Новости Украина

    В мае украинцам пересчитают субсидии – "скидки" сократят с учетом того, что за отопление платить не придется. У кого за шесть месяцев набралась переплата за отопление, с 1 мая деньги спишут со счета. 

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    Также с 1 мая вступает в силу решение правительства относительно монетизации части сэкономленных субсидий. Предполагается денежная выплата энергосберегающим семьям – эквивалент стоимости сэкономленных 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

    Новые "субсидионные" правила на своей странице в Facebook прокомментировал политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

    "Коротко об очередном мошенничестве Гройсмана-Порошенко, называемом новыми правилами получения субсидий, вступившими в действие с 1 мая.

    С чем вообще они связаны? Как и прогнозировалось экспертами, в бюджете нет денег в нужном объеме на реальную компенсацию теплокоммунэнерго и облгазам субсидий по тем грабительским тарифам, который ввели Порошенко-Гройсман. Я особенно подчеркиваю роль Порошенко, поскольку Гройсман без его разрешения даже в туалет не ходит.

    Итак, новые правила:

    1) Снижение соцнорм для получения субсидий.

    Главное тут в том, что втихаря снижены коэффициенты для определения размера субсидий. И это при том, что органы соцзащиты итак максимально занижают размер субсидий при наличие в домах теплосчетчиков.

    То есть — размеры субсидий станут существенно меньше.

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    2) Отказ в предоставлении субсидий при наличие двух и больше месяцев долга.

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    И это ключевая часть новой субсидионной махинации Гройсмана-Порошенко. Поясняю почему. Не секрет, что теплокоммунэнерго, облгазам и "жэкам" государство месяцами не перечисляет субсидионные деньги. К примеру, "Киевэнерго" недавно заявляло, что не перечислили больше миллиарда гривен. А значит, для каждого украинца эти неполученные деньги считаются их личными долгами перед поставщиком услуг.

    То есть, все поставщики услуг будут подавать информацию в госорганы о том, что у субсидиантов есть долги за коммуналку. Даже если люди и платят свою положенную по субсидии норму. И людям не будут продлевать субсидии. Ходи потом и доказывать, что это долги Гройсмана-Порошенко.

    Таким образом, мы видим, что власть продолжает усиление экономического геноцида украинцев. И механизм субсидий – это не более чем временная "кость", чтобы озверелый народ не кидался на власть. Причем "кость" становится все меньше.

    На самом же деле, учитывая коллапс, в который эта власть загнала страну, они сами собираются воровать имеющиеся в неполном объеме субсидионные миллиарды. И нет смысла делиться с народом, которому повысили в 10 раз тарифы – а он молча все проглотил. Значит, надо такой народ "доить" с утроенной силой. Тем более, что времени у Порошенко-Гройсмана все меньше…", – написал Корнейчук.

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