Чуда не будет. Осенью введут абонплату за газ - Марунич

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Глава Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк выступил 14 апреля в парламенте с докладом. В частности Вовк заявил, что в прошлом году НКРЭ КУ провела более 200 проверок. В результате изъято из структуры тарифов 1,1 миллиард гривен, то есть тарифы уменьшены на более миллиард гривен. Больше всего нарушений комиссия выявляет в электроэнергетическом секторе на государственных предприятиях.

Также глава НКРЭ КУ заявил, что Нацкомиссия проведет дополнительные консультации относительно ведения отдельной платы за доставку газа для потребителей.

"Мы отменили наше решение, чтобы провести дополнительные консультации, выполнить все требования законов, предусмотреть дополнительную защиту для потребителей, чтобы ни один из них не получил повышения счетов, а получил лишь преимущества от этой реформы", — сказал Вовк.

Заявления Дмитрия Вовка в Раде прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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Можете ли вы назвать главные достижения Дмитрия Вовка на его посту?

— Я его туда не назначал, мне сложно оценивать его работу. Да какие-либо достижения сложно назвать. Он последовательно реализовывал линию нынешней власти на рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и энергоресурсы.

Но, повторюсь, Вовк здесь не более, чем исполнитель, и все это было прописано в таких базовых документах, как соглашение к ассоциации с ЕС, законы различные, например, о рынке природного газа и прочее. Поэтому тут априори каких-то достижений на этой должности, наверное, снискать было сложно.

Более того, господин Вовк, конечно, стал таким мальчиком для битья в каком-то смысле, поскольку множество из данных решений регулятора, мягко скажем, не очень популярно в обществе и политикуме.

А что не удалось за время пребывания на посту председателя?

— Они практически все, что планировали, так или иначе реализовали, насколько мне известно. Вот только решение о введении абонплаты за газ, свежая история с 1 апреля, вынуждены были отменить после большого скандала.

Опять же, это не значит, что это решение не будет принято после, поскольку Украина таки взяла на себя обязательство такого рода реформ, пусть так называется, осуществить до сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что есть вероятность введения абонплаты за газ осенью. Целесообразно ли это делать перед отопительным сезоном?

— Введут в любом случае. Я думаю, что, скорее всего, осенью, поскольку это обязательства Украины зафиксированы в меморандуме с МВФ. Кабмин никто не тянул за язык, не требовал прописывать этот пункт там. Повторюсь, это все в тех документах, которые Украина имплементировала или приняла еще раньше, и альтернативы здесь нет.

Другое дело, что сама методика будет подкорректирована, чтобы отдельные незащищенные категории слои населения не получили такого ценового шока, когда, условно говоря, человек платил икс, а будет платить икс, умноженное на два, на три, как это получилось в данной ситуации.

Абонплата будет введена, поэтому все потребители, которые пользуются газом, потом те, что пользуются централизованным теплоснабжением и электричеством, должны быть готовы к этому. Так в Европе, в основном. Если мы не хотим отличаться от Европы, то нужно принимать это.

После всех повышений тарифов на коммунальные услуги можно говорить, что они уже экономически обоснованные? Повышение же аргументировали именно этим?

— В каком-то смысле в той системе координат, в которой рассуждает нынешняя власть, да. Они установили тариф на газ на уровне импортного паритета и последнее решение по абонплате оно, повторюсь, еще не вступило в силу, точнее, вступило, а потом было отменено, но там тоже есть экономическая логика.

Насколько Вовк независим, он президентом назначался на эту должность, поэтому в том виде, пока не было закона о регуляторе НКРЭ, он вообще полностью подотчетен президенту.

Какое тарифообразование в странах ЕС? Насколько существенно оно отличается от Украины?

— Отличаются существенно. Сложно в двух словах. На эту тему пишут сотни страниц аналитических документов.

Если брать абонплату на газ, то в львиной доле стран ЕС существует именно такая логика: есть некий фиксированный тариф, а потом к нему еще добавляется тариф, скажем так, зависящий от того, сколько данный бытовой абонент потребил, например, природного газа за некий период, за месяц или за сутки.

В Нидерландах вообще есть только тариф на распределение. Там газ как товар ничего не стоит, а абоненты платят только фиксированную плату и плату за мощность, привязанную к какому-то периоду, вот то, что наша комиссия ввела, то есть платы за газ нет как таковой.

А есть еще три страны в ЕС, у которых осталась старая схема, такая, как в Украине сейчас действует, действовала до 1 апреля, сейчас ее продлили, это когда внутрь тарифа включено распределение и доставка, в частности, Эстония. Но, повторюсь, львиная доля стран ЕС платят цену газа как товара и сверху еще тариф на распределение, который может состоять из двух частей.

Ранее Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что экономия, о которой объявил "Нафтогаз", весьма условная, поскольку на закупку газа в 2017 году придется потратить на 20% больше, чем в 2016 году.

Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "ГС" подчеркнул, что введение абонентской платы за газ способствует урегулированию рыночной цены газа и в итоге — ее уменьшению.