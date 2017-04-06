Герус: либерализация рынка электроэнергии приведет к росту тарифов

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Депутаты провалили закон о рынке электроэнергии. За принятие документа проголосовали 217 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. В то же время парламентарии поддержали предложение об отправке на повторное чтение этого законопроекта.

Этот законопроект направлен на выполнение обязательств Украины по Договору об учреждении Энергетического сообщества и Соглашению об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и ЕС, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой. Кроме этого, документ направлен на имплементацию актов законодательства Энергетического сообщества в сфере энергетики. Законопроект о рынке электроэнергии среди прочего предусматривает возможность выбора для потребителя альтернативного поставщика электроэнергии и предоставляет возможность для вхождения иностранных трейдеров на внутренний рынок Украины.

Законопроект прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" бывший член Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг Андрей Герус.

"Тут нужно понимать, что этот закон либерализует наш рынок электроэнергии, но либерализация такого рынка, достаточно монополизированного, без других шагов, она может привести к росту цены на электроэнергию и тарифов на электроэнергию. Поэтому здесь вопрос очень неоднозначный и нет такого, что одна сторона это все белое, а другая сторона, то все черное. Этот закон, его нужно принимать, но вместе с тем надо принимать параллельно некоторые шаги по построению конкурентного рынка, чтобы потребитель мог выигрывать от рынка и от конкуренции, которая есть на этом рынке. Потому что на сегодняшний день он является достаточно монополизированным", — отметил эксперт.

Как сообщалось ранее, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение об увеличении оптово-рыночной цены на электроэнергию с 1 июля на 1,8%.