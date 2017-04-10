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    Митинг против "тарифного геноцида" в Киеве

    (обновлено: )1210
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Акция против повышения тарифов ЖКХ в Киеве
    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Участники акции против повышения тарифов ЖКХ в Киеве.

    В Киеве общественные активисты провели митинг против повышения тарифов и за отмену абонплаты за газ. Люди держали плакаты "Вовка в лес, газ в дом",  "Цены и тарифы — под общественный контроль".

    Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отменила действие своего постановления о введении абонплаты за газ с 1 апреля 2017 года. Данное решение было единогласно поддержано членами комиссии на внеочередном заседании регулятора в понедельник.

    НКРЭКУ в марте установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Согласно постановлению, с 1 апреля потребители должны были ежемесячно оплачивать абонентскую плату за распределение газа вне зависимости от фактического объема его потребления.

    Примечательно, что Украина взяла на себя обязательство до конца августа текущего года ввести отдельный тариф на распределение газа (так называемую "абонплату"), исходя из показателей мощности потребления "голубого" топлива. Об этом говорится в тексте меморандума правительства с Международным валютным фондом, обнародованном Министерством финансов.

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