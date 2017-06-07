Депутат грозит заблокировать мобильную связь

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

От торговой блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса организаторы намерены перейти к блокированию предприятий, принадлежащих гражданам РФ или же имеющих в доле российских собственников. Похоже, под угрозой блокирования теперь и мобильные операторы: блокираторы уверяют, что все они "контролируются Россией".

Относительно результатов уже осуществляемой блокады в экспертном сообществе нет единого мнения. Абсолютное большинство экспертов, опрошенных фондом "Демократические инициативы", сочли нецелесообразной "стихийную" блокаду торговых путей, однако поддержали ограничения торговли, официально объявленные (хотя эксперты говорят как о "плюсах", так и о "минусах").

Люди у линии соприкосновения блокаду не одобряют, поскольку это лишь усложняет им и без того трудную жизнь (таковы результаты исследований в фокус-группах). А организаторы блокады тем временем подумывают над расширением проекта.

О планах прекращения всех торговых отношений с Россией поведал на публичных слушаниях в Киеве нардеп Егор Соболев.

"Мы сейчас анализируем необходимость дальнейших шагов со стороны правительства, и будем требовать таких шагов относительно всей торговли с агрессором. Мы остановили торговлю с оккупированной территорией, а торговлю с оккупантом нет", — заявил Соболев.

По его словам, меры примут также к собственности российского бизнеса на территории Украины — в том числе в критично важных во время борьбы за независимость отраслях, как, например, мобильная связь".

Некоторые участники дискуссии отнеслись к этому высказыванию с юмором, но депутат их осадил: "тут нет ничего смешного".

"Если кому-то смешно, то достаточно съездить на Светлодарскую дугу или в Широкино или в другое место постоянного перехвата звонков российскими спецслужбами для наведения огня и других операций, которые возможны благодаря полному контролю России над всеми украинскими мобильными операторами", — сказал Соболев.

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Ранее активисты-участники торговой блокады заявили о намерении "максимально осложнить жизнь" предприятиям, которые, по их словам, "принадлежат РФ". В частности, речь шла о банках, облэнерго, операторах мобильной связи.

Отметим, что многие операторы сразу после подписания президентом Петром Порошенко "санкционного" указа заблокировали доступ к попавшим под санкции ресурсам, в частности — к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Модерировавший дебаты политолог Алексей Гарань перевел разговор на другую тему, задав депутату вопрос: "А как быть с тем, что люди в Донбассе оценивают блокаду негативно?".

Но определенного ответа не получил.

Соболев признал, что "само слово "блокада" имеет негативное звучание и негативный смысл", добавив, что "большое количество вранья лилось с обеих сторон фронта на это решение (о блокаде — Ред.), на эту необходимость".

При этом по его словам, некоторые украинские телеканалы освещали блокаду "абсолютно идентично тем медиа, которые контролируют в оккупационных администрациях" (так депутат назвал администрации непризнанных ДНР и ЛНР — Ред.). По словам Соболева, это лишь убедило организаторов блокады в том, что они "все делают правильно".

Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых были депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

Руководство Украины сначала резко критиковало блокировщиков, обвиняя их в нанесении существенного ущерба украинской экономике, но затем СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.