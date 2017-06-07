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    Аналитика и комментарии

    Депутат грозит заблокировать мобильную связь

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    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия (285)

    (обновлено: )94427
    Организаторы торговой блокады Донбасса намерены потребовать от украинского правительства прекращения всей торговли с Россией, и грозят заблокировать работу предприятий, которые, по их мнению, контролируются РФ.
    Народный депутат Егор Соболев. Архвное фото
    УНИАН

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    От торговой блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса организаторы намерены перейти к блокированию предприятий, принадлежащих гражданам РФ или же имеющих в доле российских собственников. Похоже, под угрозой блокирования теперь и мобильные операторы: блокираторы уверяют, что все они "контролируются Россией". 

    Относительно результатов уже осуществляемой блокады в  экспертном сообществе нет единого мнения. Абсолютное большинство экспертов, опрошенных фондом "Демократические инициативы", сочли нецелесообразной "стихийную" блокаду торговых путей, однако поддержали ограничения торговли, официально объявленные (хотя эксперты говорят как о "плюсах", так и о "минусах"). 

    Торговая блокада Донбасса. Архивное фото
    Страница "Штаб блокады торговли с оккупантами" в Facebook
    Заклинило. Снова блокада - активисты дают властям две недели

    Люди у линии соприкосновения блокаду не одобряют, поскольку это лишь усложняет им и без того трудную жизнь (таковы результаты исследований в фокус-группах). А организаторы блокады тем временем подумывают над расширением проекта. 

    О планах прекращения всех торговых отношений с Россией поведал на публичных слушаниях в Киеве нардеп Егор Соболев.

    "Мы сейчас анализируем необходимость дальнейших шагов со стороны правительства, и будем требовать таких шагов относительно всей торговли с агрессором. Мы остановили торговлю с оккупированной территорией, а торговлю с оккупантом нет", — заявил Соболев.

    По его словам, меры примут также к собственности российского бизнеса на территории Украины — в том числе в критично важных во время борьбы за независимость отраслях, как, например, мобильная связь".

    Некоторые участники дискуссии отнеслись к этому высказыванию с юмором, но депутат их осадил: "тут нет ничего смешного".

    "Если кому-то смешно, то достаточно съездить на Светлодарскую дугу или в Широкино или в другое место постоянного перехвата звонков российскими спецслужбами для наведения огня и других операций, которые возможны благодаря полному контролю России над всеми украинскими мобильными операторами", — сказал Соболев. 

    Смотрите также: Тука о распаде РФ и присоединении Ростовской области к Украине

    Ранее активисты-участники торговой блокады заявили о намерении "максимально осложнить жизнь" предприятиям, которые, по их словам, "принадлежат РФ". В частности, речь шла о банках, облэнерго, операторах мобильной связи.

    Отметим, что многие операторы сразу после подписания президентом Петром Порошенко "санкционного" указа заблокировали доступ к попавшим под санкции ресурсам, в частности — к российским соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники".

    Клавиатура ноутбука
    CC0 Public Domain
    Просто и быстро. Как обойти блокировку российских сайтов и соцсетей

    Модерировавший дебаты политолог Алексей Гарань перевел разговор на другую тему, задав депутату вопрос: "А как быть с тем, что люди в Донбассе оценивают блокаду негативно?". 

    Но определенного ответа не получил. 

    Соболев признал, что "само слово "блокада" имеет негативное звучание и негативный смысл", добавив, что "большое количество вранья лилось с обеих сторон фронта на это решение (о блокаде — Ред.), на эту необходимость".

    При этом по его словам, некоторые украинские телеканалы освещали блокаду "абсолютно идентично тем медиа, которые контролируют в оккупационных администрациях" (так депутат назвал администрации непризнанных ДНР и ЛНР — Ред.). По словам Соболева, это лишь убедило организаторов блокады в том, что они "все делают правильно". 

    Напомним, в конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых были депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. 

    Руководство Украины сначала резко критиковало блокировщиков, обвиняя их в нанесении существенного ущерба украинской экономике, но затем СНБО принял решение о введении полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. 

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