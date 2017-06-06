Жители Донбасса: вместо "режима тишины" – бесконечный ужас

Главное управление Национальной полиции в Донецкой области

Сергей Иванов, Донбасс – для РИА Новости Украина

Ситуация в регионе ухудшается, опять есть жертвы и раненые среди гражданского населения – только за последние 2 дня в Донецке и в окрестностях города по официальным данным погибла одна мирная жительница, еще четверо человек, среди которых один ребенок, получили ранения различной степени тяжести.

В городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики, а также на подконтрольной украинским властям территории, зафиксированы новые разрушения и повреждения жилых домов. Из-за систематических обстрелов подача воды и света осуществляется с большими перебоями или вовсе отсутствует.

Мама закрыла собой девятилетнего сына

В ночь с воскресенья на понедельник Петровский район Донецка снова попал под массированный артиллерийский обстрел. По информации местных властей, в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины погибла местная жительница, а её девятилетний сын получил многочисленные осколочные ранения и был доставлен в одну из больниц города, где его прооперировали.

По данным медиков Донецкого республиканского травматологического центра, ребенок пришел в сознание, но все ещё находится в тяжелом состоянии после травматического шока и пока не знает, что мама погибла, по сути, закрыв его собой.

"Несмотря на православный праздник – День празднования Святой Троицы, ВСУ обстреляли поселок Трудовские, Петровского района Донецка. В результате, на глазах у девятилетнего Владика Зайченко, погибла его мать, Зайченко Татьяна, 1980 года рождения. Сам ребенок получил тяжелые ранения: осколочные кисти, ноги, четыре проникающих ранения кишечника и печени, и был доставлен в больницу, где его прооперировали. На данный момент он находится в реанимации", – говорится в сообщении на сайте пресс-центра министерства обороны самопровозглашенной ДНР.

Кроме того, вчера в Донецкой народной республике заявили об обстреле украинскими силовиками прифронтовых поселков Крутая Балка и Васильевка в окрестностях Ясиноватой, в результате чего были ранены трое мирных жителей.

В населенных пунктах есть новые повреждения жилых домов и систем жизнеобеспечения – частично отсутствует электроэнергия, из-за серьезных повреждений на донецкой фильтровальной станции с перебоями поступает питьевая вода.

Отметим, что Донецкая фильтровальная станция в очередной раз приостановила работу в субботу 3 июня после артиллерийского обстрела. В это время без водоснабжения остаются около 20 тысяч жителей Авдеевки, а также жители ряда близлежащих сел, расположенных по обе линии разграничения. Восстановительные работы на ДФС по-прежнему затруднены из-за отсутствия гарантий безопасности для ремонтных бригад.

"Нет больше никаких сил выдержать этот кошмар"

Мирные жители прифронтовых районов Донбасса в отчаянии признаются, что ежедневные, непрекращающиеся обстрелы отнимают последние силы и без того скупую надежду на мирную и спокойную жизнь. В эффективность минских соглашений и следующие одно за другим объявления о прекращении огня и режиме тишины большинство людей уже давно не верят.

"Ночью Петровку (прифронтовой район на западе Донецка, — Авт.) обстреляли, и вообще перестрелки происходят каждый божий день. Бьют и утром, и днем, а к вечеру и ночью гораздо сильнее. Сегодня в два часа ночи проснулись, и уже до самого утра покоя не было. Сильные залпы, разрывы, стекла дрожат, ужас, одним словом. Нет больше никаких сил, терпения выдержать этот кошмар. До каких пор над нами будут издеваться, хоть кто-то нам ответит или нет? Сколько можно терзать нас! Четвертый год живем в страхе и не знаем, что будет завтра – доживем или нет", — возмущается жительница Донецка Анна.

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"Обстреливают все время, никакого перемирия, заявления о тишине и прекращении огня – полная ерунда. Ночью был очередной обстрел, осколками усеян весь квартал, есть попадания, дома у людей повреждены, постройки. В этот раз мою семью спасло то, что вовремя в подвал успели спуститься. Это никуда не годится, живем как на пороховой бочке, изо дня в день убегаем и прячемся от снарядов. Ладно, если бы знали, когда конец всему наступит, но этого нет. Не вижу никаких перспектив и предпосылок к прекращению этой чудовищной бойни. Остается только ждать и как-то выживать", — рассказывает житель Донецка Алексей. РИА Новости | Перейти в фотобанк Донбасс: Россия готова к перезагрузке отношений, а вы?

"Стреляют постоянно. Это страшно. У меня в Спартаке (населенный пункт к северу от Донецка, — Авт.) дом от родителей остался. Сейчас там одни руины, все дома разбиты, поселок вымер и разгромлен окончательно и я уже не верю, что вернусь в родной поселок. Я и подумать не могла раньше, в какой ужас превратят нашу жизнь – всё близкое и родное беспощадно уничтожили", - говорит Елена, жительница Ясиноватского района, временно проживающая в Донецке.

В Авдеевке – угрожающая ситуация

В свою очередь украинские силовики также заявляют о регулярных обстрелах не только позиций ВСУ, но и мирных территорий. Так, по данным пресс-центра АТО, за последние несколько дней ополченцы открывали огонь по Авдеевке, Марьинке, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутово, Лебединскому.

Практически ежедневно в штабе АТО сообщают о ранениях и потерях среди военнослужащих, обвиняя ДНР в использовании против украинской армии запрещенных минскими договоренностями тяжелых орудий.

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Тем временем председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский назвал угрожающей ситуацию с водоснабжением Авдеевки. По словам губернатора, питьевую и техническую воду в Авдеевку доставляют представители ГСЧС и местного коммунального предприятия.

Жебривский подчеркнул, что представители украинской стороны СЦКК получили только предварительное обещание от противоположной стороны допустить 7 июня ремонтные бригады к поврежденным объектам. Поэтому вопрос, когда восстановительные работы завершатся, до сих пор открыт.