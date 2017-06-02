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    ЛНР: подорванная под Луганском ЛЭП была частью энергомоста из РФ

    (обновлено: )36204
    В самопровозглашенной ЛНР сообщили, что подорванная ЛЭП – часть гуманитарного энергетического моста, по которому из Российской Федерации снабжаются электроэнергией гражданские объекты республики.
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    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Опора линии электропередачи (ЛЭП), подорванная под Луганском, являлась частью энергомоста из РФ, заявил журналистам представитель МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Алексей Селиванов.

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    В Донбассе с 1 июня вступил в силу очередной режим прекращения огня. Первого июня в МГБ ЛНР сообщили, что неизвестные взорвали опору линии электропередачи под Луганском, в результате чего город был частично обесточен. В ведомстве подрыв опоры ЛЭП под Луганском квалифицировали как теракт.

    "Данная линия – часть гуманитарного энергетического моста, по которому из Российской Федерации снабжаются электроэнергией гражданские объекты республики", — сказал Селиванов.

    По его словам, это не первая попытка украинских спецслужб "оставить без электроэнергии объекты гражданской инфраструктуры республики".

    "Взрывное устройства, а также другие вещественные доказательства диверсии изъяты. Начата доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавил представитель МВД ЛНР.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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