Силовики обвинили ЛНР в обстреле журналистов в Луганской области

КИЕВ, 7 июн — РИА Новости. Украинские военные опровергают обвинения в обстреле журналистов в среду в Луганской области, обвинив в инциденте представителей самопровозглашенной Луганской народной республики.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР заявил, что корреспонденты нескольких местных информационных агентств, представители "народной милиции" самопровозглашенной ЛНР и глава администрации города Кировск попали под обстрел якобы со стороны украинских военных на территории завода "Центрокуз", пострадавших нет. Во время обстрела всем удалось укрыться в хозпостройках на территории завода. После отъезда с территории завода при подъезде к населенного пункту Фрунзе по машине журналистов был открыт повторный огонь, но вновь никто не пострадал.

"В частности, появилась фальшивая история о том, как группа так называемых "журналистов" попала под артиллерийский огонь возле оккупированного поселка Фрунзе. Конечно, вражеские пропагандисты забыли уточнить, что артиллерийский огонь вели сами боевики", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

Военные отмечают, что именно с направления поселка Фрунзе с раннего утра среды начался жесткий обстрел поселков на подконтрольной Украине территории, при этом использовалась артиллерия калибра 152 мм и 120 мм, управляемые ракетные комплексы, гранатометы СПГ-7 и АГС-17, в результате артобстрелов были повреждены водовод и дома жителей Новотошковского.

Сообщается, что местные власти рассматривают вопрос об эвакуации детей в безопасные районы.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Читайте также: Так чего же ждать Донбассу и куда ему уходить?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.