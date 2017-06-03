Гуманитарная подгруппа в Минске обсудит обмен пленными

ЛУГАНСК, 3 июн — РИА Новости. Основными темами на заседании подгруппы по гуманитарным вопросам в Минске 7 июня станет завершение процесса верификации и освобождение лиц, удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом заявила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Ольга Кобцева.

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"Основным пунктом в диалоге будет освобождение незаконно удерживаемых лиц, в частности, мы будем вести диалог в контексте завершения процесса верификации", — рассказала Кобцева.

Она выразила надежду, что в ближайшее время стороны конфликта смогут приступить к обсуждению списков незаконно удерживаемых лиц в связи с конфликтом в Донбассе.

"Наша позиция такова, что те люди, о которых мы знаем, об их содержании на территории Украины, должны быть освобождены", — сказала представитель ЛНР.

По ее словам, Киев в свою очередь разделил удерживаемых лиц на определенные категории, и осужденных по особо тяжким статьям не будут амнистировать и включать в списки на обмен.

Ранее участники встречи "нормандской четверки" (ФРГ, Франция, Украина, Россия) по урегулированию конфликта в Украине высказались в Берлине за активизацию усилий по освобождению и обмену заложников по принципу "всех на всех".