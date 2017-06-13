Турчинов предложил сменить "ограниченный формат АТО"

КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он на своей странице в Facebook.

Александр Турчинов/Facebook, 13 июня 2017

При этом секретарь СНБО подчеркнул необходимость "не просто признать отдельные районы Луганской и Донецкой областей оккупированными РФ, но и четко на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению".

На странице также размещено видео с заявлением Турчинова:

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.