Перемирие вновь не задержалось: на Донбассе жесткие обстрелы

Сергей Иванов — Донецк, для РИА Новости Украина

С начала недели по мирным территориям снова выпущены сотни крупнокалиберных мин и артиллерийских снарядов из запрещенных мирными соглашениями тяжелых орудий. В окрестностях Донецка, а также на юге региона в Новоазовском районе помимо новых разрушений жилых домов зафиксированы многочисленные повреждения систем жизнеобеспечения, в результате чего возникли серьезные перебои с подачей населению света и газа. Из-за остановки Южнодонбасского водовода ряд городов Донецкой области уже в ближайшее время может остаться без водоснабжения.

"В результате обстрелов со стороны противника повреждено семь домостроений в поселках Трудовские, Александровка, Крутая балка, Докучаевск и Минеральное. Кроме того, в населенном пункте Красный Партизан поврежден газопровод, без газоснабжения остались более 400 жителей. В поселке Коминтерново повреждения получили линия электропередач и газопровод, в результате чего поселок частично обесточен и полностью остался без газа", — говорится в сообщении на сайте совета министров самопровозглашенной ДНР.

В то же время серьезную обеспокоенность вызывают обстрелы насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода под Ясиноватой. Накануне станция подверглась массированной минометной атаке, по предварительным данным на объекте зафиксировано порядка десяти попаданий. Сообщается, что повреждения получили административные и технические здания насосной станции, а также повреждены линии электропередач. В настоящее время насосная станция обесточена, персонал эвакуирован, подача воды прекращена на пять фильтровальных станций Донбасса. Известно, что ремонтно-восстановительные работы на водоводе пока под большим вопросом, так как ни одна из противоборствующих сторон не дает четких гарантий прекращения огня, при этом вблизи станции остается много неразорвавшихся боеприпасов, и предварительно необходимо разминировать прилегающую территорию.

Отметим, что из-за аварии на Южнодонбасском водоводе под угрозой оказалось водоснабжение прифронтовых районов ДНР, а также ряда крупных подконтрольных Киеву городов Донецкой области, таких как Волноваха, Красноармейск (Покровск), Селидово, Димитров (Мирноград), Родинское, а также нескольких десятков сёл в юго-западной части области. Если в ближайшее время боевые действия в районе водовода не прекратятся, без питьевой в Донбассе в разгар летней жары могут остаться сотни тысяч человек проживающих по обе линии разграничения, что, безусловно, обернется настоящей гуманитарной катастрофой.

"Осмотрели станцию. Выяснилось, что обстрелами повреждены цепи управления энергетическим оборудованием. Теперь мы, даже имея огромное желание, не смогли бы запустить в работу станцию, поскольку агрегаты требуют ремонта. Наряду с поврежденным оборудованием после обстрелов территория водовода требует разминирования. Станция и ее окрестности усыпаны неразорвавшимися минами. Это огромная опасность для людей. Необходима работа саперов", — цитирует представителя коммунального предприятия "Компания "Вода Донбасса"" Донецкое агентство новостей.

В свою очередь глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что по состоянию на вечер четверга обстрелы в районе насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода прекратились, станция может возобновить работу, но персонал отказывается возвращаться на свои рабочие места.

"В принципе, станция может работать. Но нет людей. Люди категорически отказываются возвращаться на свои рабочие места — они просто боятся. Пока работаем по линии СЦКК для того, чтобы обеспечить длительный режим тишины и все же уговорить людей приступить к работе. Но специалисты, работающие на месте, и общаются с людьми, никаких гарантий пока не дают", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Читайте также — Контактная группа в Минске: подвижки есть, но мало

Кроме того, не прекращают поступать сообщения о жертвах среди мирного населения после очередных обстрелов прифронтовых районов Донбасса. Так, по данным главного управления полиции Донецкой области в четверг вечером во дворе собственного дома осколочное ранение получила жительница Марьинки, а в населенном пункте Каменка Ясиноватского района от разрыва мины пострадал 15 летний подросток. Пострадавшие в срочном порядке госпитализированы в больницы Курахово и Покровска для оказания медицинской помощи. Всего только за последние три дня в Донецке и в окрестностях ранения различной степени тяжести получили минимум 9 человек, одна женщина погибла. В ходе активизации военных действий на фронте, естественно, не обходится без потерь среди военнослужащих — в самопровозглашенной республике сообщают, что за сутки погиб один солдат, несколько ополченцев получили ранения, при этом неофициальные источники информации в Донецке заявляют о более весомых потерях в рядах ДНР. В свою очередь украинские военные информируют о двух погибших бойцах, и более десяти раненых.