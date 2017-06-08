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    Янукович пообещал отдать Донбассу "мифические миллиарды долларов"

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    По словам пресс-секретаря бывшего президента Юрия Кирасира, экс-президент предлагает направить "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса в случае их обнаружения.
    Виктор Янукович. Архивное фото
    RIA News Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Если за рубежом обнаружатся банковские счета на имя бывшего президента Виктора Януковича, он готов отдать "мифические миллионы и миллиарды долларов" на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от вооруженного конфликта, заявил пресс-секретарь экс-президента Юрий Кирасир.

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    "В случае обнаружения каких-либо средств на зарубежных банковских счетах, оформленных на имя В. Януковича, экс-президент Украины предлагает направить их на помощь жителям Донбасса, пострадавшим от гражданской войны, которую развязал нынешний украинский режим", — написал Кирасир на своей странице в Facebook.

    Он отметил, что регулярные упоминания представителями украинских властей фамилии Януковича о "мифических миллионах и миллиардах долларов", якобы принадлежащих экс-президенту, являются откровенной спекуляцией.

    "Этот штамп, который навязывается обществу, является ширмой для прикрытия тотальной коррупции, в которой погряз нынешний режим", — отметил Кирасир.

    Юрий Кирасир/Facebook, 8 июня 2017
    Юрий Кирасир/Facebook, 8 июня 2017

    В марте 2014 года стало известно о заморозке властями Швейцарии банковских счетов Януковича и 19 его соратников, включая экс-премьера Украины Николая Азарова и бывшего главы администрации президента Андрея Клюева. Активы Януковича и его приближенных также были заморожены в Лихтенштейне и ряде других европейских стран.

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