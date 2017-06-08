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    Обстрел Южнодонбасского водопровода: люди в опасности - спецкор

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    Донбасс: обострение на луганском направлении (507)

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    Как сообщил в эфире "ГС" спецкор Тимофей Львутин, после обстрела Южнодонбасский водопровод нуждается в ремонте, однако это будет возможно только после соглашения о перемирии сторон.
    Донбасс. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

    В результате обстрела остановилась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Там не исключают, что без воды могут также остаться Покровский, Волновахский и Добропольский районы. Это произойдет, если обстрелы станции не прекратятся. 

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    О том, что происходит в регионе, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент в Донецкой области Тимофей Львутин.

    Что сейчас происходит на Южнодонбасском водопроводе?

    — Обстрел начался около половину восьмого утра. Еще в 10 утра, по словам главы военно-гражданской администрации Павла Жебривского, обстрелы продолжались. В частности, на линии Камянка-Крутая Балка было военное обострение, то есть это уже было рядом с насосной станцией номер один. Он так ее обозначил. То есть прозвучало, по его словам, более 40 взрывов. Сама станция не работает, и возможности эвакуировать людей, по словам Павла Жебривского, пока нет. Действительно, все данные районы могут остаться без воды, а Мариуполю переживать не стоит по той причине, что у нас рядом есть Старокрымское водохранилище, которое в случае полного прекращения подачи воды сможет город на какое-то время обеспечить. Поэтому в частности жителям полумиллионного города не стоит по этому поводу беспокоиться. 

    Если Южнодонбасский водопровод останавливается, то на постоянной основе никаких альтернативных источников воды для Мариуполя нет?

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    flickr.com/ Charlie Day
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    — Конечно, нет. Старокрымское водохранилище будет лишь временным решением данной проблемы относительно только Мариуполя. То есть Волновахский район, который находится недалеко от Мариуполя, будет без воды.

    Есть информация о повреждениях станции Южнодонбасского водопровода? 

    — Есть повреждения оборудования и нужно провести ремонтные работы. Но  сделать это пока идут обстрелы, это невозможно. Прежде всего, о чем он беспокоится, это о людях, эвакуацию которых до сих пор не могут провести. То есть сначала надо оттуда вывезти людей, а уже затем, когда закончатся боевые действия, с помощью координационного центра совместно обсудить перемирие с обоих сторон и лишь после этого проводить какие-либо ремонтные работы. Но для этого довольно много времени потребуется, и по опыту предыдущему, могу вам заявить, что это возможно, даже будет сделано не сегодня, а лишь завтра или даже послезавтра. Я имею в виду соглашение о перемирии с обеих сторон.

    Вы говорите, раздаются взрывы, работает не стрелковое оружие, то есть используется тяжелое вооружение?

    — Да, работает артиллерия. Последние сутки в секторе Мариуполь на линии разграничения по всему фронту довольно напряженная ситуация, то есть было свыше 70 обстрелов. В частности в секторе Мариуполь было почти 30 обстрелов. Но вот по словам пресс-службы сектора Мариуполь, они отмечают, что ситуация у них стабильная, что все в порядке, и переживать не стоит. Но вчера вечером весь город был на ушах из-за работающей артиллерии. Вчера было довольно громко. 

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    Есть информация о каких-то других инфраструктурных потерях, нарушении работы каких-то социальных институтов?

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    — Хотелось бы отметить, что в секторе Донецк около двух часов назад поступила информация о том, что боевики в результате обстрела повредили газопровод и в частности, часть Авдеевки находится сейчас без газа. Это идет речь о так называемой, о районе Старой Авдеевки,  а также некоторых еще жилмассивов,  которые есть в Авдеевке. Вот газопровод под названием "Макеевка-Авдеевка". Уже точно известно, что на место разрушения выехала бригада пока из трех человек. Это сообщает, опять же, глава военно-гражданской администрации Павел Жебривский. И пока работы проводятся. То есть без газопровода, знаменательно, что осталась не только Авдеевка, а также еще 7 прилагающих сел, которые рядом находятся с Авдеевкой. То есть это чтобы вы понимали, около 3 тыс. человек, около 3 тыс. абонентов потребления газа.

    А что с электричеством, продуктами? Какая гуманитарная ситуация в регионе?

    — Если вговорить об Авдеевке, то на протяжении нескольких дней уже нет поступления воды. Единственное, что можно сказать, вода подвозится грузовиками и выдается людям, как это было буквально в феврале месяце, когда были очень массированные и тяжелые обстрелы со стороны боевиков. Поэтому на данный момент вода есть в Авдеевке, но она привозная.

    Информация о пострадавших мирных жителях есть?

    — Пока такой информации нет. То есть среди гражданских и мирных людей все пока в порядке. То есть сообщений из официальных источников о том, что-либо произошло, кто-либо ранен или, не дай Бог, погиб, такой информации нет.

    Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "ГС" заявил, что местные администрации не могут предоставить конкретные проекты, куда потратить выделенные на восстановление инфраструктуры Донбасса деньги. 

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