Обстрел Южнодонбасского водопровода: люди в опасности - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В результате обстрела остановилась насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода. Об этом сообщили в министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Там не исключают, что без воды могут также остаться Покровский, Волновахский и Добропольский районы. Это произойдет, если обстрелы станции не прекратятся.

О том, что происходит в регионе, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщил специальный корреспондент в Донецкой области Тимофей Львутин.

Что сейчас происходит на Южнодонбасском водопроводе?

— Обстрел начался около половину восьмого утра. Еще в 10 утра, по словам главы военно-гражданской администрации Павла Жебривского, обстрелы продолжались. В частности, на линии Камянка-Крутая Балка было военное обострение, то есть это уже было рядом с насосной станцией номер один. Он так ее обозначил. То есть прозвучало, по его словам, более 40 взрывов. Сама станция не работает, и возможности эвакуировать людей, по словам Павла Жебривского, пока нет. Действительно, все данные районы могут остаться без воды, а Мариуполю переживать не стоит по той причине, что у нас рядом есть Старокрымское водохранилище, которое в случае полного прекращения подачи воды сможет город на какое-то время обеспечить. Поэтому в частности жителям полумиллионного города не стоит по этому поводу беспокоиться.

Если Южнодонбасский водопровод останавливается, то на постоянной основе никаких альтернативных источников воды для Мариуполя нет?

— Конечно, нет. Старокрымское водохранилище будет лишь временным решением данной проблемы относительно только Мариуполя. То есть Волновахский район, который находится недалеко от Мариуполя, будет без воды.

Есть информация о повреждениях станции Южнодонбасского водопровода?

— Есть повреждения оборудования и нужно провести ремонтные работы. Но сделать это пока идут обстрелы, это невозможно. Прежде всего, о чем он беспокоится, это о людях, эвакуацию которых до сих пор не могут провести. То есть сначала надо оттуда вывезти людей, а уже затем, когда закончатся боевые действия, с помощью координационного центра совместно обсудить перемирие с обоих сторон и лишь после этого проводить какие-либо ремонтные работы. Но для этого довольно много времени потребуется, и по опыту предыдущему, могу вам заявить, что это возможно, даже будет сделано не сегодня, а лишь завтра или даже послезавтра. Я имею в виду соглашение о перемирии с обеих сторон.

Вы говорите, раздаются взрывы, работает не стрелковое оружие, то есть используется тяжелое вооружение?

— Да, работает артиллерия. Последние сутки в секторе Мариуполь на линии разграничения по всему фронту довольно напряженная ситуация, то есть было свыше 70 обстрелов. В частности в секторе Мариуполь было почти 30 обстрелов. Но вот по словам пресс-службы сектора Мариуполь, они отмечают, что ситуация у них стабильная, что все в порядке, и переживать не стоит. Но вчера вечером весь город был на ушах из-за работающей артиллерии. Вчера было довольно громко.

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Есть информация о каких-то других инфраструктурных потерях, нарушении работы каких-то социальных институтов?

— Хотелось бы отметить, что в секторе Донецк около двух часов назад поступила информация о том, что боевики в результате обстрела повредили газопровод и в частности, часть Авдеевки находится сейчас без газа. Это идет речь о так называемой, о районе Старой Авдеевки, а также некоторых еще жилмассивов, которые есть в Авдеевке. Вот газопровод под названием "Макеевка-Авдеевка". Уже точно известно, что на место разрушения выехала бригада пока из трех человек. Это сообщает, опять же, глава военно-гражданской администрации Павел Жебривский. И пока работы проводятся. То есть без газопровода, знаменательно, что осталась не только Авдеевка, а также еще 7 прилагающих сел, которые рядом находятся с Авдеевкой. То есть это чтобы вы понимали, около 3 тыс. человек, около 3 тыс. абонентов потребления газа.

А что с электричеством, продуктами? Какая гуманитарная ситуация в регионе?

— Если вговорить об Авдеевке, то на протяжении нескольких дней уже нет поступления воды. Единственное, что можно сказать, вода подвозится грузовиками и выдается людям, как это было буквально в феврале месяце, когда были очень массированные и тяжелые обстрелы со стороны боевиков. Поэтому на данный момент вода есть в Авдеевке, но она привозная.

Информация о пострадавших мирных жителях есть?

— Пока такой информации нет. То есть среди гражданских и мирных людей все пока в порядке. То есть сообщений из официальных источников о том, что-либо произошло, кто-либо ранен или, не дай Бог, погиб, такой информации нет.

Напомним, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире "ГС" заявил, что местные администрации не могут предоставить конкретные проекты, куда потратить выделенные на восстановление инфраструктуры Донбасса деньги.