Жебривский выделил миллион гривен на исследования древней истории Донбасса

КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский дал поручение в течение двух недель разработать положение о конкурсе минигрантов на создание ТВ-программ, написание исторических очерков и публицистических материалов, которые касаются древней истории Донбасса.

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"Миллион гривен выделяю на исследования древней истории Донетчины. Хочу преодолеть мифы, которые насаждались на этой земле в течение десятилетий (а то и веков!), о том, что до Екатерины-блудницы здесь было дикое поле. Нужно окунуться в древнюю историю этого края, и тогда величественные курганы, которыми покрыта эта земля, нам расскажут: когда территории Московии еще были покрыты зарослями, здесь уже развивалось скотоводство, ремесла, земледелие. Уверен знать свой край — одна из основных потребностей жителей Донецкой области", — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

Пост Павла Жебривского в Facebook

Для отбора будет создана конкурсная комиссия, в состав которой обязательно войдут представители общественности. "Оценим эффективность и востребованность конкурса. И при необходимости — повторим то и увеличим финансирование", — резюмировал губернатор.

Ранее глава МИД Павел Жебривский сообщил, что у США есть "очень креативные решения" по формату своего участия в урегулировании конфликта в Донбассе.