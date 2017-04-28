Жебривский: поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о поддержке "возвращения Ростовской области в лоно Украины", передает Depo.Донбасс.

"Сейчас мы отстраиваем Донбасс. А уже после начнем восстанавливать Донбасс. Потому что Донбасс это Луганская и Ростовская области. Я, конечно, очень поддерживаю возвращение Ростовской область в лоно Украины, но пока что будем развивать то, что есть", — заявил Жебривский на заседании коллегии военно-гражданской администрации.

Ранее Жебривский выразил сожаление, что нельзя перекрыть подачу воды в Донецк.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.