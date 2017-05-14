Из-за трагедии в Авдеевке Жебривский отменил празднование Дня Европы

КИЕВ, 14 мая – РИА Новости Украина. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что отменил празднование Дня Европы, которое должно было состояться в Покровске 14 мая. Об этом он сообщил в Facebook.

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Причиной отмены стал обстрел Авдеевки вечером в субботу, в результате которого погибли 4 мирных жителей.

"В связи с гибелью мирных людей в Авдеевке, принял решение об отмене празднования Дня Европы, которое должно было состояться завтра в Покровске", — написал он вечером 13 мая.

Жебривский также выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее Жебривский сообщил, что ополченцы обстреляли жилые кварталы Авдеевки, четыре человека погибли и еще один пострадал. Президент Украины Петр Порошенко из-за событий в Авдеевке, где сегодня погибли четверо местных жителей, отменил выступление в МВЦ перед финалом песенного конкурса Евровидение.