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    Жебривский обещает 30 млн грн городу в Донецкой области за "украинизацию"

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    Как заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, планируется и дальше проводить стратегию на расширение и поддержку украинскости Донбасса.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обещает предоставить 30 млн грн на развитие инфраструктуры любому городу в области, который первым среди других переведет все названия и вывески на украинский язык.

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    Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

    "Кто бы что ни говорил и как бы ни трактовал, но мы и дальше будем проводить стратегию на расширение и поддержку украинскости Донбасса. 30 млн гривен получит на развитие инфраструктуры город, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык. В том числе и таблички с названиями улиц. Работаем не запретами, а стимулированием. Но здесь важен стратегический результат", — написал Жербривский.

    Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о поддержке "возвращения Ростовской области в лоно Украины".

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