Жебривский обещает 30 млн грн городу в Донецкой области за "украинизацию"

КИЕВ, 21 мая — РИА Новости Украина. Председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский обещает предоставить 30 млн грн на развитие инфраструктуры любому городу в области, который первым среди других переведет все названия и вывески на украинский язык.

Об этом Жебривский написал на своей странице в Facebook.

"Кто бы что ни говорил и как бы ни трактовал, но мы и дальше будем проводить стратегию на расширение и поддержку украинскости Донбасса. 30 млн гривен получит на развитие инфраструктуры город, который первым полностью переведет все информационные и рекламные вывески на украинский язык. В том числе и таблички с названиями улиц. Работаем не запретами, а стимулированием. Но здесь важен стратегический результат", — написал Жербривский.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил о поддержке "возвращения Ростовской области в лоно Украины".