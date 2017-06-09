Украина стремится в НАТО - АТО против

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Несмотря на горячее желание депутатов нынешнего состава украинского парламента поскорее завести страну в НАТО, Украину вряд ли примут в эту организацию, считают скептично настроенные политики и эксперты.

Верховная Рада Украины в четверг приняла Закон, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с Организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации".

Глава МИД Украины Павел Климкин после этого заявил, что Украина станет членом Альянса "в осязаемой перспективе", "быстрее чем кто-либо", и это "не является вопросом десятилетий".

Однако не все разделяют оптимизм министра: ведь в Украине продолжается военный конфликт, официально именуемый Киевом антитеррористической операцией (АТО).

Кроме того, курс на вступление в НАТО вовсе не будет способствовать укреплению единства общества, и перед принятием такого решения хорошо было бы поинтересоваться мнением украинцев, напоминают оппозиционные политики.

Нардеп от "Оппозиционного блока" Нестор Шуфрич отметил в эфире одного из украинских телеканалов, что "главное последствие принятия этого закона — дальнейший раскол украинского общества и усиление внутреннего кризиса в стране".

По утверждению парламентария, как минимум треть украинцев против вступления страны в НАТО.

Шуфрич напомнил, что "по сравнению с 2013-м годом украинцы обеднели в шесть раз", а потому "все разговоры о вступлении в НАТО — это отвлечение от реальных проблем, таких как, например, принятие сегодня медицинской реформы".

Лидер парламентской фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко сказал журналистам, что это было "голосование за идеологические вещи, которые в прикладом плане не будут иметь никаких последствий".

"Никто нас в НАТО не примет, никто не будет даже рассматривать нашу заявку, потому что, по уставу НАТО, когда в стране военный конфликт, в НАТО никто не принимает. Поэтому сегодня была очередная попытка отвлечь внимание общества от важных проблем", — заявил Бойко.

Сопредседатель фракции Оппоблока Александр Вилкул отметил, что политсила против вступления Украины в любые военно-политические союзы — "притом, что нас в них еще и не берут".

"Единственно эффективная модель для Украины, которая стоит на смычке миров и цивилизаций, — вечный нейтралитет, закрепленный в Конституции. Так сделали Австрия и Швейцария. Любой другой путь — это вечное противостояние и вечная модель буферной зоны", — сказал Вилкул, слова которого приводи сайт партии.

Эксперты тоже настроены скептично. Никаких правовых последствий от принятия сегодня закона о "курсе на НАТО" не будет — просто (…) с Банковой пиарятся как могут", — написал на своей странице в Facebook политолог Михаил Павлив. Он также подчеркнул, что против голосовал только "Оппозиционный блок".

"Как бы я мог прокомментировать принятие Радой закона, где целью Украины является членство в НАТО? По последствиям это равнозначно, если бы проголосовали за приоритет стать одним из штатов США или кантонов Швейцарии", — саркастически отметил в своем блоге политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

И добавил: "А если серьезно, то Украина, пока граничит с Россией, никогда не станет членом НАТО. Мы буфер между НАТО и Россией. И в 2008 году Украине уже все четко пояснили".

Напомним, в 2008 году главы МИД 26 стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе не приняли решения в отношении предоставления Украине и Грузии плана по членству (ПДЧ) в Альянсе, одобрив новый формат отношений с республиками в рамках так называемой годовой национальной программы.

Впрочем, приняв решение о "курсе на НАТО", нынешний парламент действует вполне логично, считает политолог-международник Олег Волошин. Он напомнил, что "курс на западные институты был запрограммирован самим майданом", что именно "такую военно-политическую цель (членство в НАТО — Ред.) эта власть и обещала своим избирателям".

"Потому спорить здесь не о чем. По этой теме спрашивать можно будет, когда в очередной раз сами эти институты дадут понять, что стучать в дверь разрешено, а вот открыть ее — нет", — резюмировал политолог.

Позицию России выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Москве традиционно с недоверием и озабоченностью относятся к процессу расширения НАТО в сторону российских границ.

"Мы считаем, что это угрожает нашей безопасности и балансу сил в Евразийском регионе", — сказал Песков, добавив, что "российская сторона принимает все необходимые меры для ребалансировки ситуации и защите собственных интересов и собственной безопасности".

Что до шансов Киева добыть членство в Альянсе, то Песков отметил, что Украина — "по сути, это страна, где продолжается гражданская война"… Но — "решение принимается в Брюсселе и также в тех столицах, откуда осуществляется общее руководство процессом".

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В декабре 2014 года Верховная Рада по предложению президента Петра Порошенко приняла закон, предусматривающий отказ страны от внеблокового статуса с последующей реализацией стратегического курса на вступление Украины в НАТО.

Порошенко ранее обещал, что решение о вступление в Альянс будет принимать украинский народ на референдуме.