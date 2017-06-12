КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. Водитель маршрутки 410 рейсом "Нивки — Петровка" ранил ножом бойца антитеррористической операции, сообщила очевидец инцидента Мария Саврун.

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"Предыстория такова. Мы с товарищем ехали в маршрутке 410. На наших глазах дедушке (пенсионеру) водитель по-хамски отказал в льготном проезде ("у нас теперь Европа и время вести себя по-европейски, льготы не клянчить"). В маршрутке висит распечатка пункта 10 перечня льготных категорий для маршрутных такси — пенсионеры по возрасту (Постановление КМУ от 23.09.2009 № 983), мы указали водителю на закон. В ответ водитель ругался и угрожал товарищу объяснить на конечной остановке, "что он не понял", — написала Саврун на своей странице в Facebook.

Facebook Марии Саврун В Киеве водитель маршрутки напал с ножом на бойца АТО

На конечной остановке произошел конфликт между добровольцем и водителем. "Вызвали полицию, товарища сразу забрали скорой, сейчас он находится в операционной", — резюмировала Саврун.

Ранее водитель маршрутки по рейсу Славянск-Святогорск в Донецкой области отказался перевозить участника боевых действий.