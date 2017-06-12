Штаб АТО: один военный погиб, четверо ранены в Донбассе

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина. ВСУ сообщили, что зафиксировали 25 обстрелов их позиций в зоне военной операции в Донбассе в понедельник, один военный погиб и четверо ранены.

"С начала суток зафиксировано 25 вражеских обстрелов. В течение дня в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб. Еще четверо наших военных получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

В частности, по данным военных, ополченцы продолжили обстрелы их позиций на всех направлениях — на приморском, луганском и донецком.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.