Украина обвинила ополченцев в обстреле Авдеевки из танков

КИЕВ, 12 июн — РИА Новости. Украинская сторона в совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) заявляет об обстреле ополченцами жилого квартала Авдеевки в Донбассе, никто не пострадал.

Как говорится в сообщении украинской стороны в СЦКК, которое приводится на сайте Минобороны Украины, в воскресенье вечером во время обстрела позиций силовиков в районе Авдеевки под огонь, который вели танки ополченцев, также попали жилые кварталы населенного пункта.

"В результате взрыва 125-миллиметрового снаряда повреждены три жилых дома по улице Островского. В зданиях выбиты стекла и пробиты крыши. К счастью, никто из местных жителей не пострадал. В жилом квартале, который попал под обстрел, также повреждена электрическая сеть. На месте обстрела работает наблюдательная группа украинской стороны СЦКК. Подробности уточняются", — говорится в сообщении.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.