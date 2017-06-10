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    СЦКК: при обстреле Марьинки ранены двое мирных жителей

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    Донбасс: обострение на луганском направлении (514)

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    По данным штаба АТО, в результате обстрела в жилом доме по улице Октябрьской, ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба пострадавших доставлены в Кураховскую больницу.
    Разрушенная Марьинка
    kumar.dn.ua

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. При обстреле ополченцами жилых кварталов населенного пункта Марьинка Донецкой области получили ранения двое мирных жителей, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

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    "В результате обстрела в жилом доме по улице Октябрьской, ранены 52-летний мужчина и 53-летняя женщина. Оба пострадавших доставлены в Кураховскую больницу. У мужчины открытый перелом голени, осколочные ранения бедра, травматический шок. У женщины открытый перелом бедра, осколочные ранения обоих бедер", — говорится в сообщении.

    По данным СЦКК, ночью ополченцы обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка.

    Сейчас в Марьинке и Красногоровке работают наблюдательные группы украинской стороны СЦКК.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). 

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