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    Штаб АТО сообщил о резком увеличении обстрелов на Донбассе

    Тема:

    Донбасс: обострение на луганском направлении (513)

    (обновлено: )11010
    На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков, Новгородского и Опытного.
    Украинский военный
    zhitomir.info

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Военные заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 71 раз открывали огонь по их позициям.

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    За прошедшие сутки ополченцы "71 раз открывали огонь… один военнослужащий ВС Украины получил ранения", говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

    По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Лебединское, Водяное, Широкино, Марьинку, Чермалык, Павлополь, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Славное, Новотроицкое из противотанковых ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

    На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков, Новгородского и Опытного.

    В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Катериновку, Новозвановку, Новотошковское, Станицу Луганскую, Новоалександровку и Троицкое.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). 

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