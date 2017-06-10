Штаб АТО сообщил о резком увеличении обстрелов на Донбассе

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Военные заявили в субботу, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 71 раз открывали огонь по их позициям.

За прошедшие сутки ополченцы "71 раз открывали огонь… один военнослужащий ВС Украины получил ранения", говорится в сообщении пресс-центра военной операции украинских силовиков в Facebook.

По данным военных, на приморском направлении ополченцы обстреляли Лебединское, Водяное, Широкино, Марьинку, Чермалык, Павлополь, Талаковку, Гнутово, Старогнатовку, Славное, Новотроицкое из противотанковых ракетных комплексов, минометов, стрелкового оружия и гранатометов.

На донецком направлении огонь велся из минометов различного калибра, гранатометов и стрелкового оружия по позициям в районе Верхнеторецкого, Авдеевки, Песков, Новгородского и Опытного.

В пресс-центре также заявили, что на луганском направлении из минометов, стрелкового оружия и гранатометов ополченцы обстреляли Катериновку, Новозвановку, Новотошковское, Станицу Луганскую, Новоалександровку и Троицкое.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ).