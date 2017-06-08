Ветераны АТО вспомнили о морали и заговорили об этике

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Бывшие участники антитеррористической операции на востоке Украины инициируют создание "Совета ветеранов АТО по вопросам этики и морали". По словам инициаторов, они осознали необходимость такого шага в связи с массовыми фактами привлечения атошников и "псевдоатошников" к рейдерским захватам в разных регионах страны.

"Сегодня статус ветеранов АТО используют и те, кто совершает беззакония… В Украине совершаются процессы, которые разрушают страну изнутри, которые разрушают доверие людей к добровольцам, к участникам боевых действий", — заявил глава общественной организации участников АТО "Справедливость" Тарас Костанчук на пресс-конференции в Киеве.

По его словам, бывших участников спецоперации привлекают к участию в рейдерских захватах.

Костанчук сообщил, что сначала это были одиночные случаи, при этом сами участники рейдерства не всегда осознавали, что делают.

"Мы приезжали, разбирались, узнавали. Атошники, которые вернулись с фронта, не знали, где себя найти, чем заниматься. Их привлекали для якобы установления справедливости, они приезжали помочь человеку, а оказывалось, что их втемную использовали фактически для рейдерского захвата или отбирания чьего-то бизнеса", — рассказал Костанчук.

Он добавил, что затем "это стало системой и… было создано много псевдоатошных организаций, во многих случаях это делается при областных госадминистраациях".

Бывшим участникам спецоперации говорят, что они будут помогать полиции, но затем используют в "отжимании" бизнеса и вообще в неправомерных действиях, и все это прикрывается разговорами о благих намерениях и о справедливости, отметил глава организации.

Костанчук заявил, что к нему стали обращаться предприниматели и просто люди, столкнувшиеся с такой деятельностью ветеранов АТО — "из одной области, из второй, из третьей… процесс приобрел массовый характер".

По его утверждению, почти никто из тех, кто действительно принимал участие в боевых действиях, не участвует в рейдерстве — "в основном это псевдоатошные организации".

"У нас, как известно, участников боевых действий сейчас около 200 тысяч, настоящих — это десятки тысяч. Все остальные… У нас полк участников боевых действий-прокуроров есть, есть десятки тысяч бывших милиционеров, которых просто так через блок-посты на ротации отправляли, чтобы они себя "отмыли" и не попали под люстрацию… Это участники АТО, но не участники боевых действий", — сказал Костанчук, добавив, что "эти люди не являются настолько сознательными, настолько ответственными, как те добровольцы, которые взяли на себя ответственность за страну в 2014-15 годах, были в самых горячих точках".

По его словам, совет по вопросам этики и морали нужен как раз для противодействия "псевдоатошникам", поскольку даже полиция "не знает, как противодействовать будто бы ветеранам АТО".

Читайте также: Пересадка памяти. Зачем в Украине "уравняли" ветеранов ВОВ, УПА и АТО

"Когда выезжаем на место и спрашиваем у них, кто они такие, где воевали, часто убегают или переодеваются в гражданское", — сказал Костанчук, пообещав, что новосозданный совет по морали "проверит всех псевдоатошников", действия которых дискредитируют атошников настоящих…

Впрочем, выяснилось, что в рейдерских операциях принимают участие и настоящие участники АТО. Об этом сказал представитель одного из добровольческих батальонов при обсуждении ситуации в Ирпене, где бывшие участники спецоперации получают квартиры — но есть конфликт из-за застройки, в котором атошники действуют на стороне мэра. По его словам, квартиры бывшим бойцам нужны, но получить их реально только там, "где есть конфликт между мэром и громадой".

Заместитель главы совета общественной организации "Всеукраинский Союз ветеранов АТО" Армен Согомонян тоже отметил, что бывшим участникам спецоперации часто некуда податься, работы нет, все льготы, по его словам — только "на бумаге". Но деньги-то нужны? Поэтому, по его словам, остаются два варианта: либо им снова идти в армию на контракт и становиться "пушечным мясом", либо соглашаться на предложения поучаствовать в разных "схемах".

О том, как такие "схемы" реализуются на практике с участием "людей в камуфляже", рассказал пострадавший от действий рейдеров предприниматель из Днепра. По его словам, у него отобрали предприятие, работавшее с 1994 года, при этом использовали поддельные документы. В захвате принимали участие "вооруженные автоматами люди в масках". Полиция бездействует…

Как сообщил Костанчук, на пресс-конференцию были приглашены и предприниматели из других областей Украины, которые сами обращались с просьбой о помощи, поскольку "потеряли все, что зарабатывали годами". Однако — "не все хотят ехать и говорить на камеру".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что через добровольческие батальоны с начала АТО прошли более 50 тысяч бойцов.

Напомним, по данным Минобороны Украины, по состоянию на февраль этого года статус участников боевых действий получили 193 664 участника АТО. Украинские военнослужащие, выполняющие задачи в районе проведения спецоперации, получили 150 миллионов 360 тысяч гривен денежного вознаграждения. Почти 142 миллиона гривен – за непосредственное участие в боевых действиях.