Путин о Донбассе: Россия сделает все для поддержки людей

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин после "прямой линии" сказал журналистам, что проблемы в Донбассе не уменьшаются, а нарастают, и пообещал, что РФ сделает все для поддержки людей там.

"Трагедия очень большая. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который там имеется", — сказал Путин журналистам.

"Вы знаете нашу позицию в целом, но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких внешних факторов", — добавил он.

Россия будет анализировать ситуацию в Донбассе, чтобы в итоге принять правильное решение, заявил Путин.

"Мы видим, что проблемы там (в Донбассе) не уменьшались, а отчасти нарастают. Мы будем анализировать эту ситуацию для того, чтобы своевременно принять решение, которое будет адекватно складывающейся ситуации", — сказал президент РФ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.