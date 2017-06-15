наверх
15.06.201717:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Путин о Донбассе: Россия сделает все для поддержки людей

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (555)

    (обновлено: )898140
    Россия будет анализировать ситуацию в Донбассе, чтобы в итоге принять правильное решение, заявил в четверг журналистам президент РФ Владимир Путин.
    Трансляция Прямой линии с Владимиром Путиным
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин после "прямой линии" сказал журналистам, что проблемы в Донбассе не уменьшаются, а нарастают, и пообещал, что РФ сделает все для поддержки людей там.

    Александр Турчинов. Архивное фото
    Украинское фото
    Павлив: идеи Турчинова – угроза хрупкому равновесию в Донбассе

    "Трагедия очень большая. Мы сделаем все для того, чтобы минимизировать тот ущерб, который там имеется", — сказал Путин журналистам.

    "Вы знаете нашу позицию в целом, но мы будем делать все для того, чтобы людей там поддержать вне зависимости ни от каких внешних факторов", — добавил он.

    Россия будет анализировать ситуацию в Донбассе, чтобы в итоге принять правильное решение, заявил Путин.

    "Мы видим, что проблемы там (в Донбассе) не уменьшались, а отчасти нарастают. Мы будем анализировать эту ситуацию для того, чтобы своевременно принять решение, которое будет адекватно складывающейся ситуации", — сказал президент РФ.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    "Прямая линия" с президентом РФ В. Путиным
    "Прямая линия" с Владимиром Путиным
    Трансляция "Прямой линии с Владимиром Путиным"
    Киев - Донбасс. Конец АТО?
    Зорян Кись
    Киев в преддверии гей-парада
    Флаг Евросоюза
    Европа открывает для украинцев свои границы