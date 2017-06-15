Россия просила Порошенко воздержаться от крайних действий в Донбассе - Путин

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия неоднократно обращалась к вступившему в должность президента Украины Петру Порошенко в 2014 году воздержаться от крайних действий в Донбассе.

"После захвата власти кому-то это понравилось, а кому-то нет. Люди были напуганы разгулом национализма, радикализма. Первое, о чем заговорили пришедшие к власти в результате госпереворота люди, они заявили о том, что нужно принять закон, ограничивающий действие русского языка. Их европейцы остановили. Но сигнал в общество уже был подан", — сказал Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime.

Интервью записывалось с июля 2015 года по февраль 2017.

Российский президент рассказал, что на Донбассе – в Луганске и Донецке – "люди не приняли этот переворот". После этого украинские власти начали "применять центральные органы специальных служб", а по ночам "увозить в тюрьму в Киев".

"Естественно люди на Донбассе после этого просто взялись за оружие. Как только это произошло, по сути, начались боевые действия, потому что вместо того, чтобы начать диалог с людьми на юго-востоке Украины после использования специальных служб они начали впрямую использовать армию – танки, боевую авиацию, впрямую начали наносить удары системами залпового огня по жилым кварталам. Потом произошли выборы, пришел новый президент. Мы много раз обращались к новому руководству Украины воздержаться от крайних действий. Я с ним много раз говорил, но у него был свой взгляд на эти вещи", — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, Порошенко "все время ссылался на потери одного, двух, трех человек в ходе боестолкновений с ополчением", "но когда он возобновил боевые действия, погибли тысячи".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.