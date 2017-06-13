Турчинов: АТО исчерпало себя. Что взамен?

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Чем заменят АТО?

Во вторник, 13 июня, секретарь СНБО Александр Турчинов неожиданно заявил, что АТО на Донбассе исчерпало себя и необходимо перейти к новому формату защиты страны.

По его мнению, военные действия продолжаются уже три года и переросли, как по продолжительности, так и по масштабам, формат АТО.

"Пришло время нам определить такой правовой формат, который позволит оптимально защитить Украину от гибридных средств войны, которые применяет против нас Россия, а не втискивать масштабные проблемы в ограниченный формат АТО", — написал он у себя в Facebook.

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"Пришло время не просто признать оккупированными некоторые регионы Донецкой и Луганской областей, но четко, на законодательном уровне определить основы государственной политики по их освобождению. Необходима эффективная технология защиты страны, а для этого нужно законодательно предоставить президенту право применять ВСУ и другие военные формирования против гибридной агрессии со стороны РФ", – добавил Турчинов.

По словам секретаря СНБО, нужно создать постоянно действующий в зоне противостояния Оперативный штаб с широкими полномочиями, для комплексного управления ВСУ, всеми силовыми структурами, а также военно-гражданскими администрациями.

Турчинов уверен, что такой подход только "усилит фундамент Минских соглашений".

Что говорят в Кремле

Тем временем, в Кремле в очередной раз заявили, что только Киев может прекратить войну в Украине, выполняя минские соглашения.

"Она не оккупирована Россией. Россия не оккупирует никакие территории", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать рассматриваемый в Украине законопроект о том, чтобы признать неконтролируемую часть Донбасса оккупированной Россией территорией.

По словам Пескова, это внутриукраинский конфликт.

"Называя вещи своими именами, это гражданская война, которую может прекратить только сама Украина, только Киев, действуя в русле реализации минских договоренностей", — добавил он.

Военная риторика Киева

Все разговоры о перемирии в Донбассе так и остались фикцией — обстрелы не утихают. При этом с апреля военная риторика украинских властей довольно ужесточилась. А последние заявления Турчинова и вовсе наталкивают на мысль, что "новый формат защиты страны" в нынешних условиях может означать лишь введение военного положения.

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Перед этим в апреле в интервью ВВС Турчинов заявлял, что в нынешних условиях главная задача украинских военных — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток.

"У нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать. Прошлый год был первым, когда мы не сдали ни одного метра земли, а наоборот — приобрели десятки километров. Поэтому я считаю, что наша задача — метр за метром, километр за километром, минимизируя потери, продвигаться на восток", — считает он.

По его словам, в случае, если Россия решит "расширить масштабы вооруженной агрессии против Украины", на ее вторжение потребуется 2-3 часа.

Тем временем в Донбассе…

Ситуация на Донбассе остается напряженной, обстрелы не утихают. Интенсивные бои ведутся на Луганском направлении в районе села Желобок, а также в Авдеевке.

Ополченцы заявляют, что украинская армия начала масштабное наступление на их позиции в районе села Желобок.

По минским договоренностям это село должно принадлежать Украине.

Отмечается, что ценность продвижения в районе Жолобка не в столько в физическом контроле поселка, сколько в возможности поражать огнем близлежащую трассу.

Тем временем, председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский объявил в Авдеевке чрезвычайное положение техногенного характера.

"Город уже шестой день без газа — с тех пор как боевики в очередной раз повредили старый газопровод", — сообщил Жебривский.

Также он сообщил о начале строительства нового газопровода в Авдеевку, чтобы избавиться от перебоев с газоснабжением в результате обстрелов. Стоимость строительства нового газопровода оценивается в 59 миллионов гривен.

Мнение

По мнению политического эксперта Андрея Золотарева, объявляя о новом формате военных действий в Донбассе, Александр Турчинов преследует исключительно политические цели. При этом, отмечает Золотарев, главе СНБО не очень-то нужен мир, ему нужен перманентный конфликт.

Эксперт не исключил, что в ближайшее время на Донбассе может начаться обострение боевых действий.

"Исходя из того, что мы видели в последнее время, как-то введение элементов военного положения в районах, прилегающих к зоне АТО, сейчас готовится "план Б". На повестке дня стоят досрочные парламентские выборы, шансы политсилы Турчинова близки к нулю. Но как известно, в условиях военного положения выборы не проводятся. Вероятно, что элементы такого военного положения могут быть задействованы в политических целях. Кроме того, в связи с этим оцениваю как высокую вероятность обострения боевых действий на востоке", — сообщил политолог.

По материалам из открытых источников интернет