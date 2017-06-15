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    Лукашенко высказался против новых форматов решения конфликта в Донбассе

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (551)

    (обновлено: )6110
    Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, на данный момент существуют мнения, что "можно обойтись без минского формата", однако "начинать сначала всегда сложнее".
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    RIA News Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 июн – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что минские соглашения выполняются не в полном объеме, однако высказался против новых форматов урегулирования конфликта в Донбассе, заявив, что "начинать сначала всегда сложнее".

    Александр Турчинов. Архивное фото
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    Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

    "Минские соглашения (по Донбассу – ред.), к сожалению, не в полном объеме реализуются. И, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

    По его словам, звучат мнения, что "можно и без минского формата обойтись, можно найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта". "Можно, конечно, начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать", — сказал Лукашенко.

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