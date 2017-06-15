Лукашенко высказался против новых форматов решения конфликта в Донбассе

КИЕВ, 15 июн – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что минские соглашения выполняются не в полном объеме, однако высказался против новых форматов урегулирования конфликта в Донбассе, заявив, что "начинать сначала всегда сложнее".

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей конгресса США заявил, что "очень возможно, правительства Украины и России могут прийти к приемлемому решению (конфликта в Донбассе — ред.) в какой-то структуре помимо минских договоренностей, но с учетом обозначенных в них целей".

"Минские соглашения (по Донбассу – ред.), к сожалению, не в полном объеме реализуются. И, как я вижу, в последнюю неделю начали подвергаться атакам со стороны тех государств, которые должны были бы сесть за стол переговоров и присоединиться к этому формату", — заявил Лукашенко в четверг в Минске на встрече с секретарями советов безопасности государств ОДКБ.

По его словам, звучат мнения, что "можно и без минского формата обойтись, можно найти какие-то другие способы урегулирования украинского конфликта". "Можно, конечно, начинать сначала всегда сложнее, чем продолжать", — сказал Лукашенко.