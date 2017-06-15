В МВД пообещали "обязательные зачистки" в Донбассе

КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Украина обязательно освободит временно неподконтрольные ей территории Донбасса и там состоятся зачистки, заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Могу заверить и те, кто сегодня не слышат, то пусть услышат: мы обязательно эту территорию освободим и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", — сказал он в эфире "5 канала".

Шкиряк пояснил: "Зачистка — это правоохранительная деятельность, когда это непосредственно применяется к участникам российско-террористических незаконных вооруженных формирований".

Позже в своем аккаунте в Facebook Шкиряк уточнил, что зачистки не будут касаться мирных жителей временно неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. "К ним нет никаких вопросов", — написал он, отметив, что они "стали заложниками ситуации".

"Зачистки будут! Это прямая, необходимая и сверхважная функция правоохранительных органов после деоккупации наших территорий. Но будут касаться они будут исключительно тех подонков и предателей, которые непосредственно участвовали в войне против Украины с оружием в руках и осуществляли диверсионную (в том числе провокационно-информационную) деятельность против нашего государства", — написал советник главы МВД.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.