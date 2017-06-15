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    В Донбассе планируют ввести "гибридное военное положение" - депутат

    Тема:

    Киев - Донбасс. Конец АТО? (553)

    (обновлено: )1167113
    Как отметил Мустафа Найем, закон, который будет вынесен на рассмотрение Рады, будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения Вооруженных сил.
    Мустафа Найем. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 июн — РИА Новости Украина. Закон о реинтеграции Донбасса предусматривает введение в регионе "гибридного военного положения", сообщил в четверг депутат крупнейшей в парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем.

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    Президент Украины Петр Порошенко в среду заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмена режима "антитеррористической операции" до принятия этого закона. Как заявили во фракции "Народного фронта", внесение этого документа ожидается на следующей неделе.

    "Сейчас мы стратегически подумали на два шага вперед, обходим этот вопрос (введение военного положения — Ред.), вводя так называемое гибридное военное положение через закон, который будет внесен. Этот закон будет предусматривать в первую очередь объединение административных ветвей и возможность привлечения Вооруженных сил", — сказал Найем на форуме, организованном "Институтом Горшенина" в Киеве в четверг.

    По его словам, скорее всего, такое понятие, как "антитеррористическая операция", в Донбассе будет переформатировано, в частности руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины к другим органам.

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